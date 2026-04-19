Javier Milei anunció un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv y profundiza su alianza con Israel

Se trata de una medida inédita que apunta a fortalecer la conexión política, económica y cultural entre Argentina e Israel

En el marco de su visita oficial a Jerusalén, el presidente Javier Milei confirmó la puesta en marcha de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv . Se trata de una medida inédita que apunta a fortalecer la conexión política, económica y cultural entre Argentina e Israel. Al mismo tiempo, funciona como una señal política contundente en el escenario internacional .

El anuncio se produjo tras su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu , donde el mandatario argentino reiteró su respaldo a Israel y a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y volvió a apuntar contra Irán, al que responsabilizó por los atentados sufridos en el país durante la década del 90.

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" A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv ", afirmó Milei, al destacar que esta conexión representa "la unión moral, espiritual y política" entre ambos países.

La futura ruta aérea no solo apunta a mejorar la conectividad, sino que se presenta como la materialización de un vínculo estratégico que el Gobierno busca consolidar desde el inicio de la gestión.

Conferencia conjunta del Presidente Javier Milei y el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/kgmf6i2URo

En ese sentido, Milei remarcó que la iniciativa permitirá "profundizar un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro", dejando en claro que la medida trasciende lo comercial para ubicarse en el plano geopolítico.

javier milei y benjamín netanyahu 19 04 2026 Milei remarcó que la iniciativa permitirá "profundizar un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro Foto: @IsraeliPM en X.

El nuevo servicio aéreo será operado por El AI Israel Airlines, que unirá a ambos destinos sin necesidad de escalas. Esto con el objetivo de reducir considerablemente los tiempos de viaje. El viaje tendrá una duración de entre 15 y 16 horas y se recorrerán más de 12.000 kilómetros.

El gesto se inscribe en una política exterior que prioriza la cercanía con Israel y Estados Unidos, en contraposición con otros alineamientos históricos de la región.

Respaldo en la lucha contra el terrorismo y críticas a Irán

Durante su exposición, el Presidente fue enfático al ratificar su posicionamiento internacional. Reiteró el apoyo a Israel y Estados Unidos en su confrontación con organizaciones terroristas y apuntó directamente contra el régimen iraní.

Además, recordó que Argentina fue víctima de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, hechos que, según la Justicia local, fueron instigados por Irán, y volvió a reclamar justicia.

En esa línea, destacó que su administración avanzó en la declaración de organizaciones como Hamás y la Guardia Revolucionaria de Irán como grupos terroristas, reforzando su política de seguridad y alineamiento global.

Embed El Presidente Javier Milei fue recibido en Jerusalén por el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con quien mantuvo una reunión bilateral y dio una conferencia de prensa conjunta. pic.twitter.com/75liy4Gc5W — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

Inteligencia artificial y cooperación

En paralelo, Milei anunció la firma de un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial con Israel, orientado a desarrollar proyectos conjuntos, formar especialistas y potenciar sectores productivos.

Si bien el acuerdo abre una puerta relevante en términos tecnológicos, quedó en un segundo plano frente al impacto político del anuncio del vuelo directo y la reafirmación del vínculo bilateral.

La agenda a futuro

Finalmente, el Presidente reiteró su intención de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén "cuando las condiciones lo permitan", otro gesto que refuerza su alineamiento con Israel.

Con el anuncio del vuelo directo como eje central, la visita de Milei a Jerusalén deja en evidencia una estrategia clara: profundizar la relación con Israel y consolidar un posicionamiento internacional basado en afinidades políticas, ideológicas y estratégicas.