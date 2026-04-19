En Israel, Javier Milei se reunió con Netanyahu: el video que compartió el primer ministro

Primeras imágenes oficiales de la reunión entre el presidente Javier Milei y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu 19/04/2026.

El presidente Javier Milei mantuvo este domingo una reunión oficial con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , en el marco de la visita que el mandatario realiza a Israel . El encuentro forma parte de una agenda cargada de actividades diplomáticas y acuerdos bilaterales que buscan fortalecer las relaciones entre ambos países .

El propio Netanyahu difundió un video del encuentro a través de su cuenta en la red social X , donde destacó la cercanía política entre ambas naciones. En el mensaje, el líder israelí expresó: “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei. Un gran amigo del Estado de Israel” , y agregó: “Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca” .

Vuelo militar y agenda intensa: Milei ya está en Israel en un escenario de máxima tensión

La reunión entre Milei y Netanyahu se llevó a cabo en la oficina oficial del primer ministro en la ciudad de Jerusalén . Según lo previsto en la agenda oficial, tras el encuentro se espera que los líderes firmen convenios conjuntos y compartan un comunicado ante la prensa , marcando un nuevo paso en el vínculo político entre ambos países.

, , , . , . —- Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina @JMilei , un gran amigo del Estado de Israel. Israel y… pic.twitter.com/ammraov0cu

Este acercamiento se produce durante el tercer viaje oficial de Milei a Israel , consolidando una relación diplomática estrecha que el mandatario argentino ha defendido públicamente desde el inicio de su gestión.

Durante la jornada también se esperan anuncios vinculados al transporte aéreo y la conectividad internacional. Entre ellos, figura la presentación del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al hacia Buenos Aires, una iniciativa que apunta a fortalecer los lazos turísticos, comerciales y culturales entre Argentina e Israel, de acuerdo con el medio Clarín.

Embed Prime Minister Benjamin Netanyahu is now meeting at his office in Jerusalem with the President of Argentina Javier Milei @JMilei.



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Además, el cronograma oficial contempla la firma de acuerdos bilaterales, cuyos detalles podrían darse a conocer en las próximas horas. Estas iniciativas buscan consolidar la cooperación económica, tecnológica y estratégica entre ambas naciones, en un escenario internacional complejo.

Milei participará en la ceremonia del Día de la Independencia

Como parte de las actividades oficiales, el presidente argentino será protagonista de un hecho histórico al participar en la ceremonia del 78º Día de la Independencia de Israel, uno de los eventos más relevantes del calendario institucional israelí.

El acto se realizará en el Monte Herzl, donde Milei encenderá una antorcha, una acción simbólica reservada tradicionalmente a figuras destacadas. La ceremonia será grabada a las 21.00 hora local (15.00 en Argentina) y formará parte de los festejos nacionales del país.

javier milei muro de los lamentos 19 04 2026 Foto: @JMilei en X.

La agenda presidencial en Israel continuará durante los próximos días con nuevas actividades oficiales y encuentros institucionales, entre los que se incluye una medalla al argentino, otorgada por el presidente israelí Isaac Herzog. Milei también recibirá un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar Ilán y una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos.