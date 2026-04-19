19 de abril de 2026
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Donald Trump

Nuevo ultimátum de Trump a Irán tras denunciar violación del alto el fuego: "Se acabó el señor buena onda"

El presidente de EE.UU. endureció su discurso y advirtió sobre posibles ataques si fracasan las negociaciones con Irán. Además, ratificó la alianza con Israel.

El líder norteamericano volvió a amenazar a Irán, mientras continúan las negociaciones.

El líder norteamericano volvió a amenazar a Irán, mientras continúan las negociaciones.

A través de un mensaje publicado este domingo en su cuenta de Truth Social, el mandatario acusó a Teherán de violar un acuerdo de alto el fuego tras los disparos contra buques extranjeros en la zona y advirtió sobre una eventual respuesta de gran escala.

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Trump Truth sobre Irán estrecho
El posteo de Donald Trump con un nuevo ultim&aacute;tum para Ir&aacute;n.

El posteo de Donald Trump con un nuevo ultimátum para Irán.

Donald Trump endurece su postura y lanza una amenaza directa a Irán

En su publicación, Trump sostuvo que Irán “decidió disparar en el estrecho de Ormuz”, lo que calificó como una “violación total” del acuerdo de cese de hostilidades. El republicano aseguró que los ataques tuvieron como blanco a un barco francés y un carguero del Reino Unido.

Pero el punto más fuerte del mensaje llegó con la advertencia militar: “Si no aceptan el acuerdo, Estados Unidos va a destruir todas y cada una de las plantas de energía y todos los puentes en Irán”, lanzó.

Además, remarcó el giro en su postura con una frase contundente: “Se acabó el ‘señor buena onda’”, dejando en claro el endurecimiento de su estrategia.

Donald Trump - Guerra Irán (1)
Donald Trump acus&oacute; a Ir&aacute;n de romper el acuerdo de alto el fuego y amenaz&oacute; con atacarlo si no cede su postura.

Donald Trump acusó a Irán de romper el acuerdo de alto el fuego y amenazó con atacarlo si no cede su postura.

Negociaciones en marcha y presión sobre Teherán

En paralelo, Trump confirmó que representantes estadounidenses viajarán a Islamabad, Pakistán, para avanzar en negociaciones con Irán, en un intento por descomprimir el conflicto. El mandatario también minimizó el anuncio iraní sobre el cierre del estrecho de Ormuz y aseguró que, en la práctica, ya existe un bloqueo impulsado por Estados Unidos.

Según su visión, esta situación estaría perjudicando más a Teherán: “Están perdiendo 500 millones de dólares por día. Estados Unidos no pierde nada”, afirmó.

Incluso, señaló que buques comerciales están redirigiéndose hacia puertos estadounidenses, lo que —según dijo— representa una ventaja económica para su país.

El estrecho de Ormuz volvió a quedar paralizado por el conflicto

El estrecho de Ormuz, por donde habitualmente circula cerca del 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, atraviesa una situación crítica. En los últimos días, el tránsito marítimo se redujo drásticamente en medio de un doble bloqueo:

  • Por un lado, Irán amenaza con atacar barcos que intenten cruzar la vía.
  • Por otro, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes.
estrecho ormuz
Por estas horas, pr&aacute;cticamente no cruzan buques por el estrecho de Ormuz.

Por estas horas, prácticamente no cruzan buques por el estrecho de Ormuz.

En condiciones normales, unos 140 buques diarios atraviesan el estrecho, pero actualmente el flujo es mínimo, lo que genera preocupación en los mercados energéticos y en la comunidad internacional.

Irán incluso propuso que el tráfico marítimo se realice bajo su supervisión y con posibles peajes (a razón de un millón de dólares por buque), una medida que fue considerada inaceptable por el sector naviero global.

Donald Trump volvió a respaldar a Israel

Mientra crece la tensión en Medio Oriente, Trump volvió a ratificar en las últimas horas su fuerte apoyo a Israel, al que calificó como un “gran aliado” de Estados Unidos.

El mandatario afirmó que, “independientemente de si a la gente le gusta Israel o no”, el país ha demostrado ser un socio clave para los intereses estadounidenses, al que describió como “valiente, audaz, leal e inteligente” y capaz de “luchar con ahínco y saber cómo ganar” en situaciones de crisis.

Este posicionamiento refuerza una estrategia que combina presión militar, respaldo a socios clave y negociaciones diplomáticas, aunque con un tono cada vez más confrontativo. Mientras tanto, la situación en el estrecho de Ormuz sigue sin resolverse y el mundo observa con preocupación una escalada que amenaza con impactar en la economía global y el suministro energético.

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