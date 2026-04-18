18 de abril de 2026
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Irán

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, hubo ataques a buques y Trump repudió "el chantaje" de Irán

El conflicto suma un nuevo capítulo en medio de negociaciones abiertas y una tregua frágil que mantiene en vilo al comercio energético mundial.

Trump apuesta a que la situación se revierta.

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Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reaccionó con dureza y aseguró que su país “no puede ser chantajeado”, aunque al mismo tiempo sostuvo que las conversaciones “van bien” y anticipó que podría haber definiciones antes del final del día.

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“Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, como lo han hecho durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó el mandatario, quien agregó que Estados Unidos mantiene “una postura firme” frente a Teherán.

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Por qué el estrecho de Ormuz está en el centro de la escena mundial

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del mapa energético mundial, ya que por allí circula una parte sustancial del petróleo que se exporta a nivel global.

Por eso, el nuevo cierre genera preocupación en los mercados internacionales, donde se espera un posible impacto en el precio del crudo ante eventuales interrupciones en el suministro.

Desde el mando militar iraní confirmaron que el paso volvió a estar “bajo control estricto” de sus fuerzas y advirtieron que no permitirán el tránsito mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre sus puertos y embarcaciones.

estrecho de ormuz buques petroleros irán
El estrecho de Ormuz, la carta de negociaci&oacute;n de Ir&aacute;n en la guerra de Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz, la carta de negociación de Irán en la guerra de Medio Oriente.

Cruce de acusaciones y ataques en la zona del estrecho de Ormuz

La escalada no se limita a lo diplomático. Durante la jornada, fuerzas iraníes dispararon contra al menos dos buques que intentaron cruzar el estrecho, en medio de un escenario de máxima tensión.

Desde Teherán sostienen que habían permitido inicialmente el paso de algunas embarcaciones “de buena fe”, pero acusaron a Estados Unidos de continuar con “actos de piratería” bajo el argumento del bloqueo naval.

En esa línea, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní cuestionó la postura de Washington y aseguró que “los estadounidenses no pueden imponer su voluntad mientras Irán intenta facilitar el tránsito seguro”.

Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi 16-03-26
Ir&aacute;n acusa a Estados Unidos de ejercer "actos de pirater&iacute;a".

Irán acusa a Estados Unidos de ejercer "actos de piratería".

Negociaciones abiertas y una tregua en riesgo

El conflicto se desarrolla en el marco de una tregua impulsada por Estados Unidos que rige desde el 8 de abril y que tiene como fecha límite el 22, uno de cuyos puntos clave era justamente la apertura del Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la decisión de Washington de mantener el bloqueo a buques iraníes hasta alcanzar un acuerdo más amplio, que incluye el programa nuclear, derivó en la marcha atrás de Teherán.

Pese a la escalada, las negociaciones siguen en pie, aunque sin una fecha confirmada para una nueva ronda. Incluso, según autoridades iraníes, existen propuestas presentadas por Estados Unidos que aún están siendo evaluadas.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán fue contundente: mantendrá el control total del estrecho hasta que “la guerra termine por completo y se logre una paz duradera”, y anticipó que podría regular el tránsito, exigir certificados e incluso aplicar peajes.

El escenario, atravesado por tensiones militares y negociaciones inciertas, vuelve a poner al Estrecho de Ormuz en el centro de la agenda global, con impacto directo en la geopolítica y la economía mundial.

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