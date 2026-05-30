Volodimir Zelenski advirtió que Rusia prepara un nuevo ataque masivo contra Ucrania

Volodimir Zelenski advierte sobre un nuevo ataque de Rusia sobre Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , advirtió que Rusia podría estar preparando una nueva ofensiva de gran escala contra territorio ucraniano, en medio de una creciente preocupación por la escalada militar en la región.

" Tenemos información de inteligencia que indica que Rusia está preparando un nuevo ataque masivo ", afirmó el mandatario en una publicación realizada en redes sociales durante la noche del viernes.

Ante este escenario, pidió a la población mantenerse alerta , prestar atención a las sirenas antiaéreas y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades.

Zelenski buscó transmitir tranquilidad respecto a la capacidad de respuesta de las fuerzas ucranianas y aseguró que los sistemas de defensa permanecerán operativos de manera permanente.

"La Fuerza Aérea y los protectores de nuestro cielo trabajarán las 24 horas del día, como siempre", señaló.

La advertencia se produce en un contexto de máxima tensión luego de los recientes ataques lanzados por Rusia sobre distintas zonas del país.

El antecedente del misil Oreshnik de Rusia

Las autoridades ucranianas recordaron que durante el pasado fin de semana Rusia desplegó una ofensiva masiva contra la región de Kiev que, según datos oficiales, incluyó 90 misiles y 600 drones.

Entre el armamento utilizado se destacó el misil Oreshnik, un proyectil balístico de alcance medio con capacidad nuclear que Rusia empleó por primera vez en un ataque contra la ciudad de Dnipro en 2024.

Su utilización generó preocupación y críticas por parte de líderes europeos debido a su elevado potencial destructivo y a la posibilidad de una escalada aún mayor del conflicto.

El reclamo de más sistemas Patriot

Frente al aumento de la amenaza militar, Zelenski volvió a insistir ante Estados Unidos para obtener más sistemas de defensa aérea Patriot, considerados clave para interceptar misiles balísticos, misiles de crucero, drones y aeronaves enemigas.

Durante una visita oficial a Suecia, el presidente ucraniano confirmó que envió una carta al mandatario estadounidense, Donald Trump, solicitando más municiones para estos sistemas.

Un pedido marcado por la urgencia

En su mensaje dirigido a Washington, Zelenski expuso la delicada situación que atraviesa Ucrania frente a la continuidad de los ataques rusos.

"Para nosotros, para una nación que lucha por su supervivencia, hay pocas cosas más dolorosas que ver baterías Patriot sin misiles cargados", expresó.

Mientras continúan los combates y las tensiones diplomáticas, las autoridades ucranianas mantienen el estado de alerta y preparan sus sistemas de defensa ante la posibilidad de una nueva ofensiva rusa de gran magnitud.