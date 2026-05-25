Un robot albañil promete revolucionar la construcción: ¿podría llegar a Mendoza?

La tecnología y sus avances dejaron de ser parte de la ciencia ficción hace tiempo. Además del crecimiento de la inteligencia artificial , la robótica avanza con aplicaciones concretas capaces de automatizar o facilitar tareas pesadas dentro de distintos sectores productivos. Uno de los ejemplos más recientes es “ Walter ”, el robot albañil desarrollado en Gran Bretaña que propone transformar el paradigma de la construcción tradicional .

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Aunque por el momento se trata de una innovación aplicada en Europa , en Mendoza podría encontrar un amplio campo de desarrollo , especialmente en una provincia donde las actividades productivas y la demanda de infraestructura continúan en expansión.

El desarrollo fue impulsado por el Dr. Jan Telensky , fundador y CEO de JT Lifestyle Homes , quien co-creó el robot con el objetivo de enfrentar la escasez de mano de obra calificada en la construcción.

El invento, denominado WLTR —siglas en inglés de “Wall Laying Terra Robot”— y apodado “Walter”, fue diseñado para asistir en tareas repetitivas y físicamente exigentes dentro de las obras. Según sus desarrolladores, la intención no es reemplazar a los albañiles, sino complementar el trabajo humano y optimizar los tiempos de ejecución.

En ese sentido, Telensky explicó que el robot puede realizar en una hora el equivalente al trabajo de cinco albañiles calificados y un aprendiz. Además, puede ser operado por una sola persona y trabajar bajo distintas condiciones climáticas.

Walter tiene capacidad para construir hasta 10 metros cuadrados de muro por hora y cuenta con un margen de error mínimo, cercano a los dos milímetros. Esto permite acelerar considerablemente los procesos de albañilería manual y mejorar la precisión en las construcciones.

Jan Telensky - Robot Albañil WLTR Dr. Jan Telensky y su equipo revelaron que tienen 30 unidades disponibles del WLTR. Foto: web

Sin embargo, su implementación también implica modificar algunos métodos tradicionales de trabajo. Para comenzar a operar, el robot necesita una primera línea de ladrillos previamente colocada, además de una preparación específica del terreno y supervisión permanente de personal capacitado.

A eso se suma que los ladrillos utilizados deben contar con ranuras especiales para que la máquina pueda sujetarlos, levantarlos y colocarlos correctamente. El sistema también reemplaza el mortero tradicional por un adhesivo especial diseñado para este tipo de tecnología.

Actualmente existen unas 30 unidades operativas y otras 100 en proceso de fabricación. El objetivo es responder a la creciente demanda habitacional en Inglaterra y, al mismo tiempo, acompañar la falta de trabajadores especializados en el sector de la construcción.

"Walter" en Mendoza: por qué podría tener aplicaciones en la provincia

En Mendoza, una tecnología de este tipo podría representar una herramienta importante para dinamizar el sector de la construcción y acelerar obras de infraestructura en distintas regiones de la provincia.

Si bien la provincia mantiene una fuerte actividad agrícola, el crecimiento de proyectos mineros y energéticos también incrementa la necesidad de construir instalaciones y espacios habitacionales en zonas alejadas o de difícil acceso, donde reducir tiempos de obra se vuelve clave.

barrio IPV, construcción, casas, viviendas.jpg Fortalecer a varios sectores: Mendoza podría tener avances significativos en infraestructura. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, la incorporación de este tipo de robótica podría abrir nuevas oportunidades vinculadas a la capacitación técnica y profesionalización del sector. De hecho, los propios desarrolladores remarcan que Walter requiere operadores especializados y supervisión humana constante.

En ese escenario, la automatización no sólo aparece como una herramienta de apoyo para la construcción, sino también como una posibilidad de generar nuevos perfiles laborales relacionados con la tecnología, la robótica y el manejo de maquinaria avanzada.

Fuente: Reuters.