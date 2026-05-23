23 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Washington

Alerta máxima en Washington por un tiroteo a metros de la Casa Blanca

Más de 20 disparos se escucharon en el centro de Washington D.C., lo que elevó la alerta del Servicio Secreto, que acordonó los alrededores de la residencia presidencial con Trump en su interior.

Alerta máxima en Washington por un tiroteo a metros de la Casa Blanca

Alerta máxima en Washington por un tiroteo a metros de la Casa Blanca

Foto: AFP
Por Sitio Andino Mundo

Momentos de máxima tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C., luego de que periodistas y corresponsales internacionales reportaran haber escuchado entre 20 y 30 disparos a pocas cuadras de la residencia presidencial. El episodio provocó un inmediato despliegue de seguridad y encendió las alarmas mientras Donald Trump permanecía dentro del edificio junto a altos funcionarios.

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Tensión en la Casa Blanca por una ráfaga de disparos

Tras las primeras detonaciones, agentes del Servicio Secreto activaron un operativo de emergencia y acordonaron la zona reservada para la prensa, mientras resguardaban a los periodistas que cubrían actividades oficiales en el lugar.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que efectivos federales trabajaban junto al Servicio Secreto para investigar lo ocurrido.

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A través de redes sociales, el Servicio Secreto informó que estaba “ al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW ”, ubicada a aproximadamente una cuadra de la Casa Blanca, y aseguró que el personal desplegado en la zona trabajaba para verificar la situación y determinar el origen de las detonaciones.

El momento de mayor tensión quedó registrado en distintas transmisiones televisivas. Selina Wang, periodista de ABC News asignada a la cobertura de la Casa Blanca, compartió imágenes en las que se escuchan las presuntas detonaciones mientras realizaba una salida en vivo y decide arrojarse rápidamente al suelo para cubrirse.

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Otros medios internacionales, entre ellos NBC News, CNN y la agencia AFP, también aseguraron haber escuchado las detonaciones desde las cercanías de la residencia presidencial.

Medios internacionales, como BBC, informaron sobre dos personas heridas, entre ellos el posible tirador. También se confirmó que al momento del episodio, Donald Trump se encontraba reunido con funcionarios de alto rango en medio de negociaciones vinculadas al conflicto diplomático con Irán.

Un hecho que se suma a otro incidente: la agitada cena de corresponsales

El nuevo operativo de seguridad ocurrió apenas semanas después del tiroteo registrado el pasado 25 de abril durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en el Hotel Washington Hilton.

Aquella noche, tras el incidente, agentes del Servicio Secreto evacuaron rápidamente a Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

Fuente: BBC.

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