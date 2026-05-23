Alerta máxima en Washington por un tiroteo a metros de la Casa Blanca

Momentos de máxima tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca , en Washington D.C. , luego de que periodistas y corresponsales internacionales reportaran haber escuchado entre 20 y 30 disparos a pocas cuadras de la residencia presidencial . El episodio provocó un inmediato despliegue de seguridad y encendió las alarmas mientras Donald Trump permanecía dentro del edificio junto a altos funcionarios .

#AHORA | Muchos periodistas estaban trabajando en la Casa Blanca cuando se escucharon en las cercanías alrededor de 30 disparos. pic.twitter.com/7ccu8dSJDJ

Orgullo mendocino: competirá en Estados Unidos en una de las citas académicas más importantes del continente

Tras las primeras detonaciones, agentes del Servicio Secreto activaron un operativo de emergencia y acordonaron la zona reservada para la prensa, mientras resguardaban a los periodistas que cubrían actividades oficiales en el lugar.

Por su parte, el director del FBI , Kash Patel , confirmó que efectivos federales trabajaban junto al Servicio Secreto para investigar lo ocurrido.

Embed FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds - we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

A través de redes sociales, el Servicio Secreto informó que estaba “ al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW ”, ubicada a aproximadamente una cuadra de la Casa Blanca, y aseguró que el personal desplegado en la zona trabajaba para verificar la situación y determinar el origen de las detonaciones.

El momento de mayor tensión quedó registrado en distintas transmisiones televisivas. Selina Wang, periodista de ABC News asignada a la cobertura de la Casa Blanca, compartió imágenes en las que se escuchan las presuntas detonaciones mientras realizaba una salida en vivo y decide arrojarse rápidamente al suelo para cubrirse.

Embed I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Otros medios internacionales, entre ellos NBC News, CNN y la agencia AFP, también aseguraron haber escuchado las detonaciones desde las cercanías de la residencia presidencial.

Medios internacionales, como BBC, informaron sobre dos personas heridas, entre ellos el posible tirador. También se confirmó que al momento del episodio, Donald Trump se encontraba reunido con funcionarios de alto rango en medio de negociaciones vinculadas al conflicto diplomático con Irán.

Un hecho que se suma a otro incidente: la agitada cena de corresponsales

El nuevo operativo de seguridad ocurrió apenas semanas después del tiroteo registrado el pasado 25 de abril durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en el Hotel Washington Hilton.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Aquella noche, tras el incidente, agentes del Servicio Secreto evacuaron rápidamente a Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

Fuente: BBC.