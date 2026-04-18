18 de abril de 2026
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Irán

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y escala la tensión con Estados Unidos

Teherán confirmó el control militar del paso clave del petróleo mundial tras acusar a EE.UU. de bloqueo y “piratería marítima”. Cómo siguen las negociaciones.

Vuelve a cerrar un paso clave para el mercado petrolero mundial.

Vuelve a cerrar un paso clave para el mercado petrolero mundial.

La decisión fue confirmada por autoridades militares iraníes, que aseguraron que el paso estratégico quedó bajo “estricto control” de las Fuerzas Armadas, en respuesta al bloqueo que Washington mantiene sobre puertos del país persa.

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Irán vuelve a cerrar un paso clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio global: por allí circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo, lo que convierte cualquier interrupción en un factor de impacto inmediato en los mercados.

ESTRECHO DE ORMUZ
El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Ir&aacute;n tiene un impacto directo en los mercados mundiales del petr&oacute;leo.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán tiene un impacto directo en los mercados mundiales del petróleo.

Según voceros iraníes, el cierre implica restricciones al tránsito marítimo, que desde ahora quedará sujeto a condiciones impuestas por Teherán, incluyendo rutas específicas y autorizaciones previas.

El viernes, la reapertura parcial del paso había generado optimismo en los mercados internacionales y expectativas de una baja en la tensión. Sin embargo, la marcha atrás en menos de 24 horas vuelve a encender las alarmas sobre el precio del crudo.

La acusación de Irán contra Estados Unidos

Desde Teherán justificaron la medida al denunciar que Estados Unidos continúa aplicando un bloqueo a sus puertos, lo que calificaron como “actos de piratería marítima”.

En ese sentido, señalaron que la reapertura previa había sido un “gesto de buena fe”, permitiendo el paso limitado de buques petroleros y comerciales durante las negociaciones.

Donald Trump - Guerra Irán (1)
Desde Ir&aacute;n volvieron a acusar a Estados Unidos de no cumplir con las pautas acordadas.

Desde Irán volvieron a acusar a Estados Unidos de no cumplir con las pautas acordadas.

Sin embargo, advirtieron que la situación no cambiará hasta que se garantice la libre navegación de embarcaciones iraníes, tanto de entrada como de salida del país.

Tensión, negociaciones y señales contradictorias

El nuevo cierre se produce en medio de movimientos diplomáticos para intentar desescalar el conflicto, tras el alto el fuego que rige desde el 8 de abril entre Irán y Estados Unidos.

Mientras desde Washington se mostraban optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo más amplio, las autoridades iraníes endurecieron su postura y volvieron a condicionar el uso del estrecho.

Incluso, desde el liderazgo político iraní advirtieron que el paso no permanecerá abierto si continúan las sanciones y restricciones, profundizando el clima de incertidumbre en una región clave para la energía global.

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