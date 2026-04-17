17 de abril de 2026
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Petróleo

Alivio en los mercados: reabre el Estrecho de Ormuz y el petróleo cae por debajo de los U$S100

Con el Estrecho de Ormuz nuevamente abierto, el petróleo retrocede y los mercados reaccionan con optimismo ante avances en las negociaciones.

Alivio en los mercados: reabre el Estrecho de Ormuz y el petróleo rompe la barrera de los U$S100

Alivio en los mercados: reabre el Estrecho de Ormuz y el petróleo rompe la barrera de los U$S100

Por Sitio Andino Economía

El escenario internacional mostró este viernes señales de mayor calma tanto en el plano geopolítico como en los mercados. El petróleo se mantiene por debajo de los 100 dólares por barril, mientras que las bolsas de Europa y Estados Unidos completan tres semanas consecutivas de subas.

Detrás de este movimiento aparece una relativa distensión en el conflicto en Medio Oriente, vinculada al alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y, sobre todo, a la reapertura del Estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el paso marítimo está “completamente abierto”.

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ESTRECHO DE ORMUZ
Trump confirmó que el estrecho se encuentra completamente abierto.

Trump confirmó que el estrecho se encuentra completamente abierto.

Distensión y negociaciones en marcha

Trump aseguró además que Irán realizó concesiones fundamentales en las negociaciones para poner fin a un conflicto que lleva siete semanas. En ese marco, adelantó que una nueva reunión entre delegaciones de ambos países podría concretarse este fin de semana.

Desde Teherán, el canciller Seyed Abbas Araghchi confirmó en la red social X que el paso de buques comerciales por el Estrecho de Ormuz quedó totalmente habilitado durante el alto el fuego. Según indicó, la decisión se tomó en consonancia con el alto el fuego en el Líbano, informó la agencia Noticias Argentinas.

Mientras tanto, el mandatario estadounidense reiteró que el fin de la guerra aparece como una posibilidad cercana.

Impacto en los mercados

En paralelo, los inversores reaccionan con optimismo ante cualquier señal de resolución del conflicto.

petroleo crudo barril1
El precio del barril se ubica por debajo de los 100 dólares.

El precio del barril se ubica por debajo de los 100 dólares.

Ese clima ayudó a sostener los precios del crudo por debajo de los 100 dólares, aunque todavía se ubican por encima de los niveles previos a la guerra. Los futuros del Brent retroceden 3,3%, hasta los u$s96 por barril, mientras que el WTI de Estados Unidos cae 3,8%, a u$s91,06.

El movimiento refleja cómo la combinación de señales políticas y expectativas de acuerdo empieza a trasladarse a los mercados, con el petróleo como uno de los principales termómetros de la tensión global.

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