La inflación de CABA bajó en mayo: qué puede pasar con el dato nacional

La inflación porteña se desaceleró en mayo: qué anticipa para el índice nacional

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1% , según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño. El dato mostró una desaceleración respecto de abril , cuando había alcanzado el 2,5%, y se convierte en una señal de cara al índice nacional que difundirá el INDEC este jueves 11 de junio.

Con este resultado, el IPC porteño acumuló una suba de 14% en los primeros cinco meses del año y de 33,1% en los últimos 12 meses.

Según informó Noticias Argentinas, el relevamiento de la Ciudad registró una variación mensual de 2,1%, cuatro décimas menos que en abril. Entre los rubros que más incidieron en el resultado se ubicó Alimentos y bebidas, con una suba de 2,8% , por encima del promedio general.

La inflación de mayo fue de 2,1% en CABA.

El dato es seguido de cerca por economistas y analistas porque suele funcionar como un anticipo de la tendencia que luego refleja el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional elaborado por el INDEC.

Qué puede anticipar para el dato nacional

La publicación del índice porteño llega a días de que el INDEC difunda la inflación de mayo. Las proyecciones privadas y las expectativas del mercado apuntan a una nueva desaceleración respecto del 2,6% registrado en abril a nivel nacional.

El dato oficial se conocerá este jueves 11 de junio y será una de las referencias económicas más importantes de la semana.