La inflación de CABA bajó en mayo: qué puede pasar con el dato nacional

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño. El dato mostró una desaceleración respecto de abril, cuando había alcanzado el 2,5%, y se convierte en una señal de cara al índice nacional que difundirá el INDEC este jueves 11 de junio.
Con este resultado, el IPC porteño acumuló una suba de 14% en los primeros cinco meses del año y de 33,1% en los últimos 12 meses.
La inflación de mayo en CABA se desaceleró
Según informó Noticias Argentinas, el relevamiento de la Ciudad registró una variación mensual de 2,1%, cuatro décimas menos que en abril. Entre los rubros que más incidieron en el resultado se ubicó Alimentos y bebidas, con una suba de 2,8%, por encima del promedio general.
consumo supermercado
La inflación de mayo fue de 2,1% en CABA.
El dato es seguido de cerca por economistas y analistas porque suele funcionar como un anticipo de la tendencia que luego refleja el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional elaborado por el INDEC.