Mendoza defendió la competitividad de los yacimientos convencionales en la Conferencia Arpel 2026

La participación de la provincia permitió exponer las políticas que viene implementando para fortalecer la actividad hidrocarburífera.

La provincia de Mendoza participó de la octava edición de la Conferencia Arpel 2026 , uno de los principales encuentros de la industria energética de América Latina y el Caribe. En el evento, la provincia presentó las políticas y herramientas que impulsa para fortalecer la competitividad del sector hidrocarburífero.

Mendoza estuvo representada por el director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Ambiente, Lucas Erio , quien integró el panel “Eficiencia e innovación: claves para impulsar la competitividad de los yacimientos convencionales” , junto a referentes de empresas líderes de la industria.

El evento se realizó entre el 1 y el 4 de junio en Buenos Aires y reunió a autoridades gubernamentales, operadores, organismos internacionales, especialistas, universidades y asociaciones energéticas para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en un contexto de transición energética y búsqueda de mayor competitividad.

Durante su exposición, Erio destacó que los yacimientos convencionales continúan ofreciendo oportunidades de desarrollo cuando se aplican estrategias enfocadas en la eficiencia operativa, la incorporación de tecnología y la generación de incentivos adecuados para la inversión.

conferencia arpel, mendoza, energía La provincia de Mendoza participó de la octava edición de la Conferencia Arpel 2026, uno de los principales encuentros de la industria energética. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"Los campos convencionales siguen siendo competitivos cuando se los mira desde una lógica distinta. En Mendoza hemos trabajado para generar incentivos concretos que mejoren la rentabilidad de los proyectos y permitan que el capital se reinvierta en el desarrollo del sector", afirmó.

El funcionario explicó que la estrategia provincial busca fortalecer la producción convencional a través de programas de recuperación secundaria y terciaria, mejoras operativas e incorporación de nuevas tecnologías, al tiempo que se avanza en la exploración y desarrollo de recursos no convencionales.

“Tenemos que sostener el convencional, impulsar la recuperación secundaria y terciaria, mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades para el desarrollo no convencional. La rentabilidad genera reinversión y la reinversión se traduce en mayor producción e impacto en toda la cadena de valor”, sostuvo.

Incentivos para atraer inversiones

Erio remarcó que las decisiones vinculadas a la innovación tecnológica y la creación de condiciones favorables para la inversión tienen efectos directos sobre la productividad de la actividad hidrocarburífera.

Según explicó, las herramientas implementadas por Mendoza apuntan a mejorar la competitividad de las empresas, fortalecer la producción y generar un efecto multiplicador sobre proveedores, empleo y desarrollo económico.

“La eficiencia, la innovación, la tecnología y los incentivos para que la industria continúe desarrollándose impactan directamente en la competitividad, la productividad y toda la cadena de valor”, señaló.

Los desafíos energéticos de la región

La Conferencia Arpel 2026 se desarrolló bajo el lema “Juntos somos energía. Promoviendo la competitividad de la industria del petróleo y gas, la seguridad energética y el crecimiento económico en América Latina y el Caribe”.

conferencia arpel, mendoza, energía Las herramientas implementadas por Mendoza apuntan a mejorar la competitividad de las empresas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Durante las cuatro jornadas se debatieron temas vinculados con la geopolítica energética internacional, el desarrollo de recursos no convencionales, los mercados de gas natural, la refinación, la transformación digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad industrial, la sostenibilidad, los riesgos climáticos y el financiamiento de proyectos energéticos.

Además, se analizaron los desafíos asociados a la formación de talento y al futuro del trabajo dentro de una industria que atraviesa profundas transformaciones tecnológicas y productivas.

Mendoza mostró su modelo de desarrollo hidrocarburífero

La participación de la provincia permitió exponer las políticas que viene implementando para fortalecer la actividad hidrocarburífera, entre ellas los programas de incentivo para la reactivación de áreas maduras, la promoción de proyectos de recuperación secundaria y terciaria, las licitaciones para nuevas áreas de exploración y explotación y la simplificación de procesos regulatorios.

También se destacaron las acciones orientadas a generar condiciones favorables para la llegada de inversiones tanto a Vaca Muerta Mendoza como a los yacimientos convencionales de la cuenca cuyana.