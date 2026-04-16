16 de abril de 2026
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Donald Trump anunció una tregua histórica entre Israel y Líbano: los detalles

Donald Trump confirmó que Israel y Líbano iniciarán un alto el fuego de 10 días. La medida podría ser el inicio de un proceso diplomático más amplio.

Tras décadas sin diálogo directo, Israel y Líbano avanzan hacia una tregua clave.

Tras décadas sin diálogo directo, Israel y Líbano avanzan hacia una tregua clave.

Foto: Reuters
Por Sitio Andino Mundo

Tras semanas de ataques y tensiones en la frontera, Israel y Líbano acordaron iniciar un alto el fuego temporal mediado por Estados Unidos. El anuncio fue realizado por Donald Trump, quien destacó que la medida podría convertirse en el primer paso hacia una negociación más duradera.

La tregua comenzará formalmente este jueves a las 5:00 p.m. (hora del Este), según detalló el mandatario estadounidense tras mantener conversaciones directas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente libanés, Joseph Aoun.

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A través de su red social Truth Social, el mandatario destacó el avance diplomático y expresó: “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”.

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El posteo de Donald Trump en el que anuncia la tregua por 10 días entre Israel y el Líbano.

El posteo de Donald Trump en el que anuncia la tregua por 10 días entre Israel y el Líbano.

El acuerdo de tregua llega en un contexto de crecientes enfrentamientos entre el ejército israelí y el movimiento chiita Hezbollah, aliado de Irán. La medida pretende descomprimir la situación en la frontera y abrir un camino hacia un entendimiento más duradero entre ambos países.

Negociaciones históricas en Washington después de más de 30 años

Como parte del proceso diplomático, delegaciones de Israel y Líbano iniciaron negociaciones directas en la ciudad de Washington D. C., en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El encuentro se realizó en la sede del Departamento de Estado y marcó un hecho histórico, ya que se trató de las primeras conversaciones directas entre ambos países en más de 30 años. En representación de Israel participó el embajador Yechiel Leiter, mientras que por Líbano asistió la diplomática Nada Hamadeh Moawad.

Durante la apertura del encuentro, Rubio calificó la reunión como una “oportunidad histórica”, al considerar que no solo se busca una pausa temporal en los ataques, sino también una solución permanente que limite la influencia de Hezbollah en la región durante las próximas décadas.

“Todas las complejidades de este asunto no se van a resolver en las próximas seis horas, pero podemos empezar a avanzar y crear el marco en el que algo pueda suceder, algo muy positivo”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Israel convocó a su gabinete de seguridad tras el anuncio

Tras conocerse la novedad, Netanyahu convocó de manera urgente a su gabinete de seguridad para analizar el alcance del acuerdo y los próximos pasos del gobierno israelí. El tema también despertó el interés de Irán, que condiciona cualquier plan de paz más amplio con Estados Unidos al cese de las hostilidades en territorio libanés, un punto clave para la estabilidad regional.

benjamin netanyahu - Trump

El propio Trump adelantó que su administración continuará mediando entre las partes y señaló que planea invitar a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca para avanzar en “las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983”. En ese sentido, el mandatario estadounidense aseguró que su equipo trabajará junto a ambos gobiernos para intentar alcanzar una paz duradera, aunque reconoció que el éxito del acuerdo dependerá de que todas las partes involucradas respeten la tregua.

Mientras tanto, desde Hezbollah surgieron críticas al proceso diplomático. El diputado del grupo, Hussein Hajj Hassan, calificó como un “grave error” la decisión del gobierno libanés de avanzar en contactos directos con Israel, y sostuvo que dichas negociaciones “no sirven a ningún interés del país”.

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