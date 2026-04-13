13 de abril de 2026
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Sitio Andino
Estados Unidos

Pese a las tensiones, Estados Unidos e Irán negocian contrarreloj un acuerdo antes del 21 de abril

Washington y Teherán mantienen contactos indirectos mientras mediadores buscan acercar posiciones y evitar una escalada.

Trump asegura que Irán busca el acuerdo a toda costa

Trump asegura que Irán busca el acuerdo "a toda costa"

Foto: Xinhua
Por Sitio Andino Mundo

El conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento clave: ambas partes dejaron abierta la puerta a un acuerdo mientras se acerca la fecha límite del alto el fuego, prevista para el 21 de abril.

El presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que su administración recibió una comunicación directa desde Teherán. “Nos ha llamado la otra parte. Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo”, afirmó ante periodistas en la Casa Blanca.

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Sin embargo, también lanzó una advertencia: si no se alcanza un entendimiento antes del fin de la tregua, “no les resultará agradable”, en referencia a posibles represalias.

Truth Trump 13-04-26

Mediadores activan gestiones para evitar una escalada en Medio Oriente

En paralelo, mediadores internacionales intensificaron las gestiones diplomáticas para reactivar las conversaciones. Según trascendió, Pakistán, Egipto y Turquía encabezan los esfuerzos para acercar posiciones entre Washington y Teherán.

Funcionarios y fuentes regionales citadas por medios estadounidenses coinciden en que “la puerta aún no está cerrada” y que las negociaciones siguen en marcha, aunque sin avances definitivos.

En ese marco, hubo contactos entre cancilleres de Turquía, Egipto y Pakistán, quienes luego dialogaron tanto con representantes de la Casa Blanca como con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

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Las diferencias entre Estados Unidos e Irán que traban el acuerdo

El principal obstáculo sigue siendo el programa nuclear iraní. Estados Unidos exige que Irán congele el enriquecimiento de uranio y renuncie a sus reservas más sensibles, mientras que Teherán reclama la liberación de fondos bloqueados y un alivio más amplio de las sanciones.

Un funcionario estadounidense sostuvo que todavía es posible un acuerdo si Irán muestra mayor flexibilidad y acepta el marco propuesto en las conversaciones realizadas en Pakistán, donde las delegaciones negociaron durante más de 20 horas el último fin de semana.

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Ir&aacute;n volvi&oacute; a cerrar el paso de petroleros en el estrecho de Ormuz.

Irán volvió a cerrar el paso de petroleros en el estrecho de Ormuz.

En paralelo a la vía diplomática, Washington mantiene la presión militar como herramienta de negociación. Trump advirtió que el ejército estadounidense podría “eliminar” cualquier embarcación iraní que se acerque al bloqueo en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio energético global.

Según analistas, esta estrategia busca impedir que Irán utilice ese paso marítimo como elemento de presión en las negociaciones.

Con el reloj en cuenta regresiva hacia el 21 de abril, el margen para alcanzar un acuerdo es cada vez más estrecho, pero las señales cruzadas indican que ninguna de las partes descarta una salida diplomática.

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