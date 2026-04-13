Pese a las tensiones, Estados Unidos e Irán negocian contrarreloj un acuerdo antes del 21 de abril

El conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento clave: ambas partes dejaron abierta la puerta a un acuerdo mientras se acerca la fecha límite del alto el fuego, prevista para el 21 de abril .

El presidente norteamericano, Donald Trump , aseguró que su administración recibió una comunicación directa desde Teherán. “Nos ha llamado la otra parte. Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo” , afirmó ante periodistas en la Casa Blanca.

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Sin embargo, también lanzó una advertencia: si no se alcanza un entendimiento antes del fin de la tregua, “no les resultará agradable” , en referencia a posibles represalias.

En paralelo, mediadores internacionales intensificaron las gestiones diplomáticas para reactivar las conversaciones . Según trascendió, Pakistán, Egipto y Turquía encabezan los esfuerzos para acercar posiciones entre Washington y Teherán .

Funcionarios y fuentes regionales citadas por medios estadounidenses coinciden en que “la puerta aún no está cerrada” y que las negociaciones siguen en marcha, aunque sin avances definitivos.

En ese marco, hubo contactos entre cancilleres de Turquía, Egipto y Pakistán, quienes luego dialogaron tanto con representantes de la Casa Blanca como con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/araghchi/status/2043441805270696045&partner=&hide_thread=false In intensive talks at highest level in 47 years, Iran engaged with U.S in good faith to end war.



But when just inches away from "Islamabad MoU", we encountered maximalism, shifting goalposts, and blockade.



Zero lessons earned



Good will begets good will.

Enmity begets enmity. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 12, 2026

Las diferencias entre Estados Unidos e Irán que traban el acuerdo

El principal obstáculo sigue siendo el programa nuclear iraní. Estados Unidos exige que Irán congele el enriquecimiento de uranio y renuncie a sus reservas más sensibles, mientras que Teherán reclama la liberación de fondos bloqueados y un alivio más amplio de las sanciones.

Un funcionario estadounidense sostuvo que todavía es posible un acuerdo si Irán muestra mayor flexibilidad y acepta el marco propuesto en las conversaciones realizadas en Pakistán, donde las delegaciones negociaron durante más de 20 horas el último fin de semana.

buque petrolero Irán volvió a cerrar el paso de petroleros en el estrecho de Ormuz.

En paralelo a la vía diplomática, Washington mantiene la presión militar como herramienta de negociación. Trump advirtió que el ejército estadounidense podría “eliminar” cualquier embarcación iraní que se acerque al bloqueo en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio energético global.

Según analistas, esta estrategia busca impedir que Irán utilice ese paso marítimo como elemento de presión en las negociaciones.

Con el reloj en cuenta regresiva hacia el 21 de abril, el margen para alcanzar un acuerdo es cada vez más estrecho, pero las señales cruzadas indican que ninguna de las partes descarta una salida diplomática.