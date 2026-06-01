Tarifa eléctrica: quiénes recibirán un descuento extra en las facturas de junio en Mendoza

Los usuarios mendocinos que reciben subsidios energéticos tendrán un alivio adicional en las facturas de electricidad que lleguen durante junio. El beneficio fue dispuesto por el Gobierno nacional y aplicado en la provincia a través del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), que aprobó nuevos cuadros en la tarifa eléctrica con una bonificación extraordinaria para los sectores alcanzados.

La medida implica un descuento adicional del 11,97% sobre el consumo base subsidiado de hasta 300 kWh mensuales. De esta manera, los usuarios incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) pasarán a contar con una bonificación total cercana al 62% sobre ese bloque de consumo.

Según informó el EPRE mediante la Resolución N° 111/2026, que aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el período junio , en el marco de la actualización de los subsidios energéticos; para el resto de los usuarios residenciales la tarifa eléctrica no registrará modificaciones durante junio.

El descuento extraordinario está destinado a los hogares que actualmente forman parte del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados , el esquema nacional que segmenta las ayudas estatales según el nivel de ingresos de cada grupo familiar.

Además, la bonificación también será aplicada a entidades sin fines de lucro que se encuentren registradas dentro del sistema de subsidios, entre ellas clubes de barrio, asociaciones civiles y organizaciones de bien público.

Desde el organismo provincial explicaron que las distribuidoras eléctricas deberán reflejar automáticamente el beneficio en las facturas correspondientes al período junio.

Por qué se otorga el descuento adicional

La decisión surge a partir de la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, que estableció un refuerzo temporal de los subsidios ante el incremento del consumo eléctrico que suele registrarse durante los meses más fríos del año.

El objetivo es amortiguar el impacto de las facturas en los sectores de menores ingresos en un contexto de aumento de la demanda energética por calefacción y otros usos vinculados al invierno.

De acuerdo con lo dispuesto por Nación, la medida busca mantener criterios de gradualidad y previsibilidad en la actualización de tarifas, al tiempo que preserva la asistencia a los usuarios más vulnerables.

Cómo acceder al subsidio energético

El registro para solicitar la inclusión en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados continúa abierto.

Pueden acceder los hogares cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales. Según los últimos datos disponibles del Indec correspondientes a abril de 2026, ese límite se ubica en $4.409.304 mensuales.

También pueden solicitar el beneficio quienes cuenten con:

Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Condición de veterano de la Guerra de Malvinas.

La inscripción puede realizarse a través de los sitios oficiales habilitados por Nación y por el EPRE.

Qué impacto tendrá en las facturas de junio

La bonificación extraordinaria se aplicará exclusivamente sobre el consumo base subsidiado de hasta 300 kWh mensuales. Esto significa que los usuarios alcanzados verán una reducción en el monto final de sus facturas respecto de lo que hubieran abonado sin este refuerzo temporal.

Desde el EPRE señalaron que la medida tiene carácter extraordinario y responde a la necesidad de acompañar a los sectores beneficiarios durante el período de mayor demanda eléctrica del año.