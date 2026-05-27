27 de mayo de 2026
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Minería

Mendoza recibe a Argentina Rocks, el congreso que reúne a geólogos y protagonistas de la minería

Mendoza es anfitriona de la primera edición de Argentina Rocks, el congreso que reúne a especialistas para debatir el futuro de la exploración minera.

Mendoza recibe a Argentina Rocks, el congreso que reúne a geólogos y protagonistas de la minería

Mendoza recibe a Argentina Rocks, el congreso que reúne a geólogos y protagonistas de la minería

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Energía

Mendoza es sede de la primera edición de Argentina Rocks, un congreso que reúne a geólogos y a protagonistas de la minería en la región. Este miércoles se realizó la inauguración formal del evento, el cual culminará este jueves.

Argentina Rocks congregará a profesionales de la geología, ejecutivos, inversionistas y proveedores mineros para analizar las oportunidades, los desafíos y los descubrimientos que rondan alrededor de la exploración en el país.

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Mendoza decidió apostar al desarrollo de la industria minera y darle volumen a la exploración, porque eso es justamente lo que nos va a permitir tener en el futuro más proyectos de producción”, remarcó la ministra de Energía y Ambiente de la Provincia, Jimena Latorre.

Además, remarcó que "la diferencia entre tener los recursos bajo tierra y producirlos, monetizarlos y transformarlos en desarrollo necesita imprescindiblemente de mayor conocimiento para apalancar futuras inversiones”.

Argentina Rocks Mendoza 2026 Minería
La ministra Jimena Latorre participó de la apertura del evento.

La ministra Jimena Latorre participó de la apertura del evento.

El evento se basa en conferencias técnicas, paneles especializados, sesiones de posters, espacios de networking y exhibiciones de compañías líderes en busca de innovación y desarrollo de la exploración minera.

“Es un momento muy rico para que los profesionales pongan en común su información, sus conocimientos, sus prácticas, y los nuevos estándares que hacen evolucionar a la industria minera día a día. Ver cómo este evento se incorpora al calendario de encuentros que convocan a todo el sector es una muestra de que Mendoza ha pasado página y está desarrollando una política minera muy consolidada”, concluyó Latorre.

Embed - ARGENTINA ROCKS 2026: EL MAPA DE EXPLORACIÓN MINERA

Argentina Rocks por primera vez en Mendoza

El congreso se realiza el 27 y 28 de mayo en el Hotel Sheraton Mendoza y pone el foco en la exploración geológica como etapa fundamental para el desarrollo de la minería moderna. Además, se imparten cursos técnicos en Mendoza y San Juan, integrando a ambas provincias en el mismo objetivo de compartir conocimiento, colaboración y nuevas oportunidades de negocio.

Argentina Rocks Mendoza 2026 Minería
El congreso ofrece conferencias técnicas, paneles de discusión, sesiones de posters y espacios de networking.

El congreso ofrece conferencias técnicas, paneles de discusión, sesiones de posters y espacios de networking.

El programa incluye exposiciones sobre la geología y metalogenia de la franja de Vicuña entre Argentina y Chile, nuevas tecnologías aplicadas a exploración, financiamiento para compañías junior, estudios tectónicos regionales y avances en proyectos de cobre, oro y plata en distintos distritos mineros del país y la región andina, con participación de referentes de compañías, universidades y consultoras de nivel internacional.

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