Mendoza extiende la convocatoria para sumar proyectos al Distrito Minero Norte en Las Heras

Mendoza busca sumar más proyectos al Distrito Minero Norte en Las Heras

El Gobierno de Mendoza, a través de Impulsa Mendoza, mantiene abierta la convocatoria para incorporar nuevos proyectos al denominado Distrito Minero Mendoza Norte , una iniciativa que apunta a ordenar y acelerar el desarrollo de la minería en el departamento de Las Heras.

La propuesta forma parte de la estrategia provincial para consolidar un esquema de planificación minera por distritos , similar al modelo que ya se implementa en Malargüe, pero ahora enfocado en una de las zonas con mayor potencial geológico del norte mendocino.

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El objetivo central es construir un marco común que permita integrar distintos proyectos bajo una misma lógica territorial, ambiental y técnica , reduciendo tiempos administrativos y generando mayor previsibilidad para las inversiones.

La convocatoria está dirigida a titulares de derechos mineros comprendidos dentro del área que integrará el distrito , quienes podrán adherir formalmente presentando la documentación requerida por la empresa estatal.

Uno de los aspectos más relevantes del esquema es que contempla la elaboración de un Informe de Impacto Ambiental Integral (IIA Integral), complementado con los estudios específicos de cada proyecto.

Diputados, Legislatura de Mendoza Las declaraciones de Impacto Ambiental serán evaluadas por la Legislatura.

La idea es generar una línea de base ambiental compartida que permita evaluar de manera más eficiente distintos emprendimientos dentro de un mismo territorio, evitando superposiciones y fragmentación de información.

Desde el sector sostienen que este modelo no solo ordena la actividad, sino que además podría agilizar procesos regulatorios y facilitar futuras etapas de exploración y desarrollo.

El norte mendocino, en el radar minero

El Distrito Minero Norte se desarrolla en el área circundante al proyecto PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata, uno de los emprendimientos metalíferos más avanzados de la provincia.

La iniciativa forma parte de la nueva estrategia minera impulsada por Mendoza, que en los últimos años comenzó a consolidar distritos mineros con planificación territorial, digitalización catastral y estudios ambientales integrales.

En paralelo, la provincia busca posicionarse como un polo de inversión minera vinculado principalmente al cobre, en un contexto internacional donde crece la demanda por minerales estratégicos para la transición energética.

La apuesta provincial: previsibilidad e inversiones

Desde Impulsa Mendoza señalaron que el esquema apunta a generar “mayor certidumbre para la inversión”, promoviendo reglas claras y articulación entre el sector público y privado.

La estrategia también se vincula con la búsqueda de financiamiento internacional para proyectos exploratorios y con la intención de Mendoza de consolidarse como un hub minero y financiero regional.

En distintos foros internacionales, como PDAC en Toronto y el Andean Capital Forum realizado en Mendoza, funcionarios provinciales destacaron que el modelo distrital busca reducir riesgos en etapas tempranas y facilitar el acceso a capital para exploración.