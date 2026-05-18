18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Mendoza difundió los primeros datos de emisiones y avanza hacia la carbono neutralidad

La provincia actualizó su Inventario de Gases de Efecto Invernadero y detectó que el sector energético y el transporte siguen siendo los principales focos de emisiones contaminantes.

En el marco de su Plan Estratégico de Sostenibilidad, el Gobierno de Mendoza establece que las empresas y organizaciones de alto impacto deberán medir, reportar y gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

En el marco de su Plan Estratégico de Sostenibilidad, el Gobierno de Mendoza establece que las empresas y organizaciones de alto impacto deberán medir, reportar y gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza presentó los resultados preliminares de la actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, una herramienta clave para medir el impacto ambiental de sectores como transporte, energía e industria. El objetivo es avanzar en políticas públicas orientadas a la carbono neutralidad.

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El trabajo fue impulsado por el Ministerio de Energía y Ambiente y forma parte de la estrategia provincial para avanzar hacia la carbono neutralidad, en línea con los compromisos asumidos por Argentina frente al cambio climático.

Según informó el Gobierno provincial, el relevamiento permitió identificar cuáles son los sectores que más emisiones generan en Mendoza y establecer una línea de base para definir medidas de mitigación y transición energética.

Transporte y energía, entre los sectores con mayor impacto

De acuerdo con los primeros datos difundidos por la Provincia, el sector energético continúa siendo el principal generador de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente por el consumo de combustibles fósiles en transporte, industrias y actividades productivas.

El inventario también releva emisiones vinculadas a residuos, procesos industriales, actividades agropecuarias y consumo energético residencial y comercial.

La actualización se realizó utilizando metodologías internacionales recomendadas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), lo que permite comparar los datos mendocinos con estándares nacionales e internacionales.

Una herramienta clave para las políticas ambientales

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el inventario no es solo un diagnóstico técnico, sino también una herramienta para orientar decisiones de gobierno, atraer financiamiento climático y planificar estrategias de reducción de emisiones.

En ese marco, Mendoza viene avanzando en distintas políticas vinculadas a eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible y gestión ambiental, con el objetivo de reducir su huella de carbono en los próximos años.

La actualización del inventario se enmarca además en el Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y en la implementación de la Ley Nacional de Cambio Climático.

El objetivo: avanzar hacia la carbono neutralidad

La carbono neutralidad implica equilibrar las emisiones generadas con acciones de reducción o compensación, una meta que se transformó en uno de los principales desafíos ambientales a nivel global.

En Mendoza, el Gobierno sostiene que contar con datos precisos sobre emisiones permitirá focalizar políticas públicas y acompañar la transformación productiva de sectores estratégicos sin perder competitividad.

La provincia también busca posicionarse dentro de las agendas internacionales vinculadas a sostenibilidad y transición energética, en un contexto donde cada vez más inversiones y mercados exigen estándares ambientales y reportes de emisiones.

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