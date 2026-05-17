17 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Iglesia Católica

Conocé las iglesias y santuarios de Mendoza que enamoran a turistas y locales

Este fin de semana, descubrí con Sitio Andino tres impresionantes iglesias y santuarios de Mendoza que combinan historia, fe y belleza arquitectónica.

Conocé las iglesias y santuarios de Mendoza que enamoran a turistas y locales

Conocé las iglesias y santuarios de Mendoza que enamoran a turistas y locales

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos aprovechan para disfrutar de espacios verdes o explorar lugares que aún desconocen. En este contexto, Sitio Andino te invita a descubrir tres impresionantes iglesias y santuarios de la provincia de Mendoza que no te podés perder.

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Por un lado, el Santuario de la Virgen de Lourdes, ubicado en calle Julio Valicenti 3530, en El Challao, Las Heras, es un importante centro de peregrinación y culto religioso. Su arquitectura llamativa y su profundo valor espiritual lo convierten en un lugar de admiración, donde diariamente se celebran misas, confesiones y otros actos de devoción a Nuestra Señora de Lourdes, atrayendo visitantes de distintas partes del mundo y ofreciendo un espacio ideal para disfrutar en familia.

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Además, la Parroquia Nuestra Señora del Líbano, ubicada sobre la calle 25 de Mayo en San Martín, es un referente religioso y cultural de la región. Destaca por su arquitectura llamativa, especialmente la impactante imagen de la Virgen María en su fachada principal, y ofrece misas, bautismos, bodas y actividades comunitarias, siendo tanto un lugar de culto como un atractivo turístico imperdible.

Nuestra Señora de La Carrodilla
Parroquia Nuestra Señora de La Carrodilla

Parroquia Nuestra Señora de La Carrodilla

Finalmente, el Parroquia Nuestra Señora de La Carrodilla, ubicado en La Carrodilla, Luján de Cuyo, Mendoza, es un importante centro de devoción donde se venera a la Virgen de La Carrodilla. Destaca por su arquitectura tradicional y recibe a fieles y turistas, combinando oración, misas y atractivo cultural.

Estos espacios no solo reflejan la riqueza religiosa de Mendoza, sino también su capacidad de unir historia, cultura y comunidad, ofreciendo experiencias únicas a los visitantes.

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