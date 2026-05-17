Conocé las iglesias y santuarios de Mendoza que enamoran a turistas y locales

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos aprovechan para disfrutar de espacios verdes o explorar lugares que aún desconocen. En este contexto, Sitio Andino te invita a descubrir tres impresionantes iglesias y santuarios de la provincia de Mendoza que no te podés perder.
Lugares de fe y cultura en Mendoza: iglesias y santuarios destacados
Por un lado, el Santuario de la Virgen de Lourdes, ubicado en calle Julio Valicenti 3530, en El Challao, Las Heras, es un importante centro de peregrinación y culto religioso. Su arquitectura llamativa y su profundo valor espiritual lo convierten en un lugar de admiración, donde diariamente se celebran misas, confesiones y otros actos de devoción a Nuestra Señora de Lourdes, atrayendo visitantes de distintas partes del mundo y ofreciendo un espacio ideal para disfrutar en familia.
Además, la Parroquia Nuestra Señora del Líbano, ubicada sobre la calle 25 de Mayo en San Martín, es un referente religioso y cultural de la región. Destaca por su arquitectura llamativa, especialmente la impactante imagen de la Virgen María en su fachada principal, y ofrece misas, bautismos, bodas y actividades comunitarias, siendo tanto un lugar de culto como un atractivo turístico imperdible.
Nuestra Señora de La Carrodilla
Parroquia Nuestra Señora de La Carrodilla
Foto: Juan Strappazzon
Finalmente, el Parroquia Nuestra Señora de La Carrodilla, ubicado en La Carrodilla, Luján de Cuyo, Mendoza, es un importante centro de devoción donde se venera a la Virgen de La Carrodilla. Destaca por su arquitectura tradicional y recibe a fieles y turistas, combinando oración, misas y atractivo cultural.
Estos espacios no solo reflejan la riqueza religiosa de Mendoza, sino también su capacidad de unir historia, cultura y comunidad, ofreciendo experiencias únicas a los visitantes.