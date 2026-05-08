Tres plazas históricas de Mendoza que tenés que conocer este fin de semana

Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos aprovechan para alejarse de la rutina y disfrutar de momentos al aire libre. Entre caminatas, descanso y paisajes urbanos, las plazas históricas se convierten en una gran opción. En esta nota, Sitio Andino te recomienda tres espacios emblemáticos de Mendoza que no podés dejar de visitar.

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La Plaza Chile es un espacio verde ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza, cerca de avenida Perú y Gutiérrez. Fue creada como homenaje a la histórica relación entre Argentina y Chile, especialmente después de la ayuda brindada por el país vecino tras el terremoto de 1861. Con senderos arbolados y un ambiente tranquilo, es un lugar ideal para descansar o pasear.

Por su parte, la Plaza Italia está situada a pocas cuadras de Plaza Independencia, entre las calles Montevideo, 25 de Mayo, Perú y avenida España. Es una de las plazas más pintorescas de Mendoza gracias a sus fuentes, mosaicos y detalles inspirados en la cultura italiana. Su diseño artístico y su arquitectura la convierten en uno de los espacios más fotogénicos de la ciudad.

Finalmente, la Plaza San Martín se encuentra en pleno centro mendocino, entre las calles Gutiérrez, España, Necochea y 9 de Julio. Dedicada al General José de San Martín, posee un fuerte valor histórico ligado a la independencia argentina y al Ejército de los Andes. Rodeada de árboles y edificios históricos, representa uno de los sitios más emblemáticos de la identidad mendocina.

Estas plazas no solo forman parte del paisaje urbano mendocino, sino también de su identidad cultural e histórica. Recorrerlas es una excelente manera de conectar con la esencia de Mendoza.