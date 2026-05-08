8 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Tres plazas históricas de Mendoza que tenés que conocer este fin de semana

Sitio Andino presenta tres plazas históricas de Mendoza ideales para disfrutar el fin de semana, relajarse al aire libre y conectar con la ciudad.

Tres plazas históricas de Mendoza que tenés que conocer este fin de semana

Tres plazas históricas de Mendoza que tenés que conocer este fin de semana

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos aprovechan para alejarse de la rutina y disfrutar de momentos al aire libre. Entre caminatas, descanso y paisajes urbanos, las plazas históricas se convierten en una gran opción. En esta nota, Sitio Andino te recomienda tres espacios emblemáticos de Mendoza que no podés dejar de visitar.

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Qué visitar en Mendoza: 3 plazas imperdibles para recorrer

La Plaza Chile es un espacio verde ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza, cerca de avenida Perú y Gutiérrez. Fue creada como homenaje a la histórica relación entre Argentina y Chile, especialmente después de la ayuda brindada por el país vecino tras el terremoto de 1861. Con senderos arbolados y un ambiente tranquilo, es un lugar ideal para descansar o pasear.

Por su parte, la Plaza Italia está situada a pocas cuadras de Plaza Independencia, entre las calles Montevideo, 25 de Mayo, Perú y avenida España. Es una de las plazas más pintorescas de Mendoza gracias a sus fuentes, mosaicos y detalles inspirados en la cultura italiana. Su diseño artístico y su arquitectura la convierten en uno de los espacios más fotogénicos de la ciudad.

Finalmente, la Plaza San Martín se encuentra en pleno centro mendocino, entre las calles Gutiérrez, España, Necochea y 9 de Julio. Dedicada al General José de San Martín, posee un fuerte valor histórico ligado a la independencia argentina y al Ejército de los Andes. Rodeada de árboles y edificios históricos, representa uno de los sitios más emblemáticos de la identidad mendocina.

Estas plazas no solo forman parte del paisaje urbano mendocino, sino también de su identidad cultural e histórica. Recorrerlas es una excelente manera de conectar con la esencia de Mendoza.

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