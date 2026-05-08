8 de mayo de 2026
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Qué hacer en Mendoza este fin de semana: la agenda cultural con los mejores planes

Este fin de semana, Mendoza ofrece cultura, arte y diversión para todos. Sitio Andino te acerca tres propuestas imperdibles para disfrutar.

Qué hacer en Mendoza este fin de semana: la agenda cultural con los mejores planes

Qué hacer en Mendoza este fin de semana: la agenda cultural con los mejores planes

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, divertirse y compartir.

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Mendoza se llena de cultura este fin de semana

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Mendoza ofrece un finde cargado de cultura, vino y entretenimiento

Las visitas guiadas para público general en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza son una excelente oportunidad para recorrer las exposiciones del museo junto a especialistas que compartirán detalles sobre las obras y los artistas exhibidos. La actividad se realizará este viernes a las 18, tendrá una duración aproximada de una hora y será gratuita, aunque con cupos limitados.

Por otro lado, “San Martín y el Vino” propone una experiencia sensorial única en el histórico Museo Casa de San Martín. La actividad se llevará a cabo este viernes 8 de mayo a las 19 e invita a mendocinos y turistas a disfrutar de una cata a ciegas para descubrir aromas, sabores y maridajes de algunos de los vinos más representativos de la provincia, en un espacio cargado de historia y tradición.

Además, el ciclo “Los Mayores van al Cine” presentará la película Más respeto que soy tu madre, una comedia dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Diego Peretti y Florencia Peña. La función se realizará en el Microcine Municipal este sábado a las 16, con una duración aproximada de dos horas. La actividad será gratuita y contará con cupo ilimitado.

Con propuestas que combinan arte, historia, vino y entretenimiento, Mendoza vuelve a ofrecer un fin de semana con opciones para todos los gustos y edades.

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