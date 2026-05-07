7 de mayo de 2026
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Ruta Nacional 40

Mendoza y San Juan avanzan con el control único en la Ruta 40 para reforzar la seguridad

Ambas provincias financiarán una obra conjunta que integrará controles policiales y sanitarios en un solo punto para agilizar el tránsito. Los detalles.

Avanza el control unificado entre provincias.

Avanza el control unificado entre provincias.

Foto: Prensa Vialidad Nacional

El acuerdo, impulsado por ambos gobiernos provinciales, habilita el llamado a licitación para ejecutar la obra sobre la Ruta Nacional 40, en Las Heras, y establece un esquema de trabajo coordinado para financiar, construir y operar el sistema.

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Zona de Control Unificado de Cuyo: sistema integrado para agilizar procesos

La iniciativa prevé unificar controles que hoy se realizan por separado, con el objetivo de reducir demoras, simplificar procedimientos y mejorar la seguridad en el tránsito entre provincias.

En ese marco, la infraestructura incluirá espacios compartidos y tecnología avanzada para controlar vehículos y personas en tiempo real, evitando duplicación de controles y optimizando recursos.

Además, el proyecto contempla la ampliación de instalaciones existentes en territorio mendocino y la incorporación de nuevos sectores para San Juan, bajo un esquema de funcionamiento conjunto.

Zona Control Unificado Mendoza San Juan, proyecto maqueta croquis
La Zona de Control Unificada estará ubicada en el actual puesto del Iscamen en Mendoza, sobre la Ruta Nacional 40.

La Zona de Control Unificada estará ubicada en el actual puesto del Iscamen en Mendoza, sobre la Ruta Nacional 40.

Cómo será la obra y cuánto invertirán ambas provincias

La Zona de Control Unificado demandará una inversión superior a $5.100 millones, que será financiada en partes iguales por ambas provincias.

El centro estará ubicado en el actual puesto del Iscamen en Mendoza, donde se concentrarán los controles policiales y sanitarios de ambas jurisdicciones en un solo punto operativo.

El convenio también establece que la licitación será conjunta, con una comisión integrada por representantes de Mendoza y San Juan encargada de evaluar ofertas y avanzar con la adjudicación.

El futuro sistema incorporará herramientas tecnológicas para mejorar la detección y prevención del delito, entre ellas:

  • Videovigilancia en tiempo real
  • Lectores automáticos de patentes
  • Reconocimiento facial
  • Bases de datos compartidas entre provincias

Estas herramientas permitirán controlar ingresos y egresos con mayor precisión y en menos tiempo, fortaleciendo el monitoreo sobre personas y vehículos.

Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Control Unificado San Juan Mendoza, firma 07-05-26
El convenio fue firmado por los gobernadores de Mendoza y San Juan, en el marco de la Ezpo Minera 2026.

El convenio fue firmado por los gobernadores de Mendoza y San Juan, en el marco de la Ezpo Minera 2026.

Un modelo que se expande en la región de Cuyo

El proyecto forma parte de una estrategia regional más amplia que incluye a Mendoza, San Juan y San Luis, orientada a coordinar políticas de seguridad y compartir información clave entre provincias.

En ese sentido, ya se implementan bases de datos unificadas sobre pedidos de captura y vehículos robados, lo que permite actuar de manera más rápida ante delitos que atraviesan límites jurisdiccionales.

Además, se avanza en otros puntos de control conjunto, como un centro de monitoreo entre Mendoza y San Luis, lo que refuerza la idea de un sistema integrado de seguridad a escala regional.

Doble via, San Juan, Mendoza, ruta 40, obra

Menos burocracia y controles más eficientes

Desde las áreas de seguridad destacaron que el objetivo es eliminar la superposición de controles que hoy generan demoras, reemplazándolos por un único procedimiento más ágil y completo.

La meta es que el tránsito entre provincias sea más fluido sin perder capacidad de control, mediante sistemas que permitan verificar información en segundos y actuar de forma inmediata ante irregularidades.

En ese esquema, las fuerzas policiales de ambas provincias podrán intervenir de manera coordinada, incluso ante detenciones, evitando conflictos por jurisdicción y agilizando los procedimientos en el lugar más cercano.

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