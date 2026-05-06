7 de mayo de 2026
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Patricia Bullrich

Patricia Bullrich le exigió a Adorni que presente su declaración jurada "de manera inmediata"

La ex ministra de Seguridad presionó a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada porque la situación afecta al Gobierno. Qué dijo sobre Karina Milei.

Además, negó tensiones con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei

Además, negó tensiones con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei

Foto: NA

Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, sostuvo Bullrich en declaraciones al canal A24. Y agregó: “Tiene que hacerlo de forma contundente y rápida porque si no el proyecto sufre, y eso es lo más importante”.

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La ex ministra de Seguridad consideró que prolongar la situación "no tiene sentido", al señalar que ya se encuentra habilitado el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales.

"Nosotros queremos discutir los temas que nos van a traer inversiones", argumentó la dirigente al justificar la necesidad de cerrar rápidamente la controversia en torno al funcionario.

Patricia Bullrich, Manuel Adorni
La ex ministra de Seguridad consideró que prolongar la situación

La ex ministra de Seguridad consideró que prolongar la situación "no tiene sentido".

Bullrich habló de una posible candidatura en la Ciudad

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió a las versiones que la ubican como posible candidata a jefa de Gobierno porteño en el futuro y aseguró que ocupará el lugar que le asigne el presidente Javier Milei.

"Voy a estar donde quiera el presidente Milei. Los senadores son representantes de su pueblo. Quiero representar a los porteños", afirmó.

Sin embargo, evitó confirmar una eventual postulación en la Ciudad de Buenos Aires: "Si soy jefa de Gobierno porteño o no, no importa", aclaró.

Por último, Bullrich rechazó las versiones sobre una supuesta interna con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, vinculadas a la autonomía política que tendría dentro del oficialismo.

Como muestra de buena relación, la dirigente recordó que Karina Milei le dio "un like" a uno de sus últimos videos publicados en redes sociales.

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