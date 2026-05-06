6 de mayo de 2026
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Legislatura de Mendoza

Legislatura de Mendoza: Diputados ya tiene autoridades y bloques definidos

Así quedaron definidas las vicepresidencias de la Cámara y las autoridades de los bloques en Diputados.

Legislatura de Mendoza: Diputados ya tiene autoridades y bloques definidos.

Legislatura de Mendoza: Diputados ya tiene autoridades y bloques definidos.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

Este miércoles debutaron los nuevos diputados en la Legislatura de Mendoza y se renovaron las autoridades de la Cámara baja. El peronismo se quedó con la primera vicepresidencia mientras que los libertarios con la segunda. Además, el petrismo tendrá a una legisladora como vicepresidenta tercera.

De cara al nuevo periodo que se abrió en la Casa de las Leyes, la Cámara de Diputados definió sus autoridades. El Partido Justicialista propuso a Matías Montes, un hombre cercano al intendente de Maipú, Matías Stevanato. Luego del juramento sostuvo: "Este bloque viene con un gran desafío, que es ponernos a disposición siempre que las instituciones lo requieran, pero también para cuidar los intereses de los mendocinos y las mendocinas”.

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Para La Libertad Avanza quedó a cargo de la segunda vicepresidencia. Los aliados del radicalismo que armaron un bloque propio eligieron para ese cargo a María Inés Ramos, quien expresó: "Sepan que lo asumo con compromiso, con responsabilidad y siguiendo los lineamientos de esta Cámara, de trabajar allanando el diálogo, la comunicación, el respeto”.

En tanto, Griselad Petri, de la UCR petrista, se quedó con la tercera vicepresidencia: "Quiero ponerme a disposición para que trabajemos todos juntos en pos del fortalecimiento de la institucionalidad de la provincia de Mendoza”.

06 de Mayo de 2027, Sesión Diputados, recinto legislatura, legisladores, bloque justicialista, Matías Monte, Diputado

Autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza

  • Presidente de la Cámara de Diputados: Andrés Lombardi (UCR).
  • Vicepresidencia primera: Matías Montes (PJ).
  • Vicepresidencia segunda: María Inés Ramos (LLA).
  • Vicepresidencia tercera: Griselad Petri (UCR).
  • Vicepresidencia cuarta: Jimena Cogo (PRO).
  • Vicepresidencia quinta: Edgardo Civit Evans (PJA).
  • Vicepresidencia sexta: Lidia Quintana (FP).

Quién son los presidentes de los bloques

El bloque radical tendrá como presidente a César Cattaneo, mientras que el sector justicialista seguirá teniendo a Germán Gómez como máxima autoridad. La Libertad Avanza, por su parte, estará presidido por Nicolás De Pedro; y el PRO, por Stella Huczak. A su vez, Fuerza Patria -el sector kirchnerista del peronismo- tendrá como presidente a Lucas Ilardo.

06 de Mayo de 2027, Sesión Diputados, recinto legislatura, legisladores, bloque justicialista

En tanto, los interbloques también ratificaron sus conducciones: Cambia Mendoza estará coordinado por Franco Ambrosini y La Unión Mendocina (LUM) por Jorge Difonso.

El Senado

La Cámara de Senadores hizo lo propio el pasado martes, en su primera sesión con la nueva conformación, en la que se eligieron las autoridades. Allí también se dio el debut del interbloque Encuentro Mendocino, integrado por el Partido Justicialista y de La Unión Mendocina, que logró quedar como segunda minoría, desplazando al otro debutante, el bloque de La Libertad Avanza.

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