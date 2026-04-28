Realizan cambios al proyecto del Gobierno de Mendoza para reconvertir el exAutódromo San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El proyecto para reconvertir el predio exAutódromo General San Martín , impulsado por el Gobierno de Mendoza , volvió a Diputados tras los cambios realizados en el Senado . El oficialismo busca transformar las más de 100 hectáreas abandonadas en un "polo deportivo y recreativo" .

El lugar data del año 1974, concesionado al Automóvil Club Argentino por 30 años, pero desde la última competencia nacional en 1997 del TC 2000, comenzó a deteriorarse progresivamente por el desuso , en medio de cambios tecnológicos en el automovilismo y mayores exigencias en materia de seguridad. En este contexto, el Ejecutivo avanzó en una iniciativa para recuperarlo con otros fines.

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La propuesta ya contaba con media sanción de Diputados , pero fue modificada en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y deberá volver a la Cámara Baja para su tratamiento final.

Los cambios en el proyecto que hizo el Senado

El proyecto redefine el uso del predio y refuerza las garantías legales para el Estado y ordena el marco normativo para facilitar su ejecución. Plantea el cese de la actividad automovilística en el predio, al considerar que el crecimiento urbano, la alta densidad poblacional del entorno y las nuevas exigencias en materia de seguridad la vuelven inviable. A su vez, propone la reconversión del espacio en un ámbito destinado a actividades deportivas y recreativas.

Las modificaciones realizadas en comisiones del Senado son:

Resguardo del patrimonio estatal : se incorporó una cláusula para asegurar que las obras realizadas por concesionarios queden para el Estado al finalizar los contratos o si se rescinden.

: se incorporó una cláusula para asegurar que al finalizar los contratos o si se rescinden. Ajustes técnicos y de redacción : se corrigieron errores de técnica legislativa y se actualizaron referencias normativas para evitar ambigüedades jurídicas.

: se corrigieron errores de técnica legislativa y se actualizaron referencias normativas para evitar ambigüedades jurídicas. Derogación expresa de la Ley 2536: se eliminó ese marco legal previo para evitar superposiciones que pudieran trabar la implementación del nuevo esquema.

predio del ex Autódromo General San Martín (2) Así está hoy el predio del exAutódromo General San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Al respecto, la senadora María Galiñares explicó que se incorporaron ajustes técnicos para garantizar la seguridad jurídica, estableciendo que todas las mejoras e infraestructura desarrolladas por los concesionarios quedarán a favor de la Provincia al terminarse los contratos.

Quieren concesionar el predio del exAutódromo General San Martín

En cuanto al esquema de uso, se prevé un sistema de concesiones con plazos de entre 10 y 30 años, prorrogables por hasta 10 años más, destinadas exclusivamente a instituciones deportivas que presenten proyectos de inversión y mantenimiento. Además, se contempla la posibilidad de revocar las concesiones en caso de incumplimientos.

El proyecto también establece que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial tendrá la facultad de planificar y subdividir el terreno en distintas fracciones, en línea con el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, mientras que la ejecución de esta política quedará a cargo de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (DIGEVIRE).