Hebe Casado habló en Aconcagua Radio: viaje a Washington, eliminación de las PASO y el caso Adorni.

La vicegobernadora Hebe Casado habló en Aconcagua Radio sobre el balance de su viaje a Washington , para atraer inversiones a la provincia de Mendoza . Además, analizó temas de coyuntura política, como los cuestionamientos a Manuel Adorni , la eliminación de las PASO y la denuncia contra Marcelo D'Agostino .

" Fue un viaje muy interesante . La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina organizó esta delegación conformada por un par de provincias , algunos funcionarios nacionales, pero principalmente representantes del sector privado, tanto de la parte energética como también de la parte de laboratorios", comentó Casado, quien además destacó que recorrió diversas oficinas, entre ellas la OEA, el FMI, el Banco Mundial, el DFC, organismos vinculados al desarrollo y al financiamiento de proyectos a nivel mundial.

Casado señaló este lunes que en el exterior ven a la Argentina como un lugar "estratégico, tanto geopolíticamente como en cuanto a la disponibilidad de minerales críticos e hidrocarburos " y que por eso Mendoza tiene que aprovechar esa oportunidad: "Cuenta con la parte norte de Vaca Muerta , con minerales críticos para explorar y para explotar, así que creo que estamos en el camino correcto y con opciones y posibilidades de ser un lugar de inversión para capitales extranjeros".

Hebe Casado, Washington, Estados Unidos Hebe Casado, en Washington.

Qué opinó Hebe Casado sobre la situación de Manuel Adorni

Respecto al Gobierno nacional y al jefe de gabinete, Manuel Adorni, investigado en la causa por enriquecimiento ilícito y que fue ratificado en su cargo por el presidente Javier Milei. "Habría que preguntarle a quienes lo mantienen ahí. Yo creo que hay que dar certezas a la ciudadanía, pero también certezas a aquellos que quieren invertir en Argentina. Y creo que todas estas cosas que son más bien políticas hacen ruido a lo económico", afirmó la vicegobernadora.

"Hubiese sido una buena opción apartar a Adorni mientras se hacía la investigación o hasta que se demostrara culpabilidad o no de lo que se lo acusa, para justamente no entorpecer el camino o lo que se está haciendo en materia económica, que es muy valioso", añadió.

image Javier Milei y Manuel Adorni.

Eliminación de las elecciones PASO

Casado también se refirió a la reforma electoral planteada por Milei que abrió el debate sobre la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO). Según el Gobierno nacional, se trata de un mecanismo costoso que no cumple su objetivo de ordenar la oferta electoral. Esto significaría que las internas pasen a ser una decisión exclusiva de cada partido.

Al respecto, la vicegobernadora sostuvo: "No he visto en detalle el proyecto, y creo que la discusión hay que darla en el Congreso y, a partir de ahí, ver qué es lo que se decide (...) Es sano no dejar librado solamente a los partidos políticos la elección de los candidatos, porque creo que no es lo más democrático después lo que sucede. En el resto del mundo no son obligatorias, y creo que pasa lo que pasó en las elecciones de febrero, que fue solo el 50% a votar".

La investigación contra Marcelo D'Agostino, exsubsecretario de Justicia,

Al ser consultada por Marcelo D'Agostino, exsubsecretario de Justicia, que fue imputado por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones en el marco de una denuncia por violencia de género, Casado opinó: "Él puso la renuncia a disposición y se puso a disposición de la Justicia para ser investigado. Creo que eso es valorable y es justamente lo que hablábamos a nivel nacional que por ahí con algunos funcionarios no ocurre. El resto lo determinará la Justicia".

Sobre si había escuchado rumores sobre las situaciones por las que fue denunciado D'Agostino, la vicegobernadora respondió. "No, la verdad que no. Me llamó la atención, pero bueno, cosas que pasan".

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