Reforma electoral de Milei: qué propone punto por punto

El presidente Javier Milei envió al Senado un proyecto de reforma electoral integral que promete abrir un fuerte debate político. La iniciativa busca cambiar aspectos centrales del sistema vigente, como la eliminación de las PASO, con el argumento de reducir costos y modificar la competencia electoral de cara a 2027.

El texto firmado por Javier Milei contempla un total de 78 artículos que buscan modificar el Código Electoral de la Nación.

El plan electoral de Milei ya está en el Senado: qué hay detrás de los cambios

La propuesta del Poder Ejecutivo contempla dos textos que ya han sido enviados por el Gobierno nacional en ocasiones anteriores: la reforma para el fortalecimiento electoral de noviembre del 2024 que terminó suspendiendo las Primarias del 2025; y la ficha limpia que no alcanzó la mayoría absoluta en mayo del 2025.

Reforma electoral: cambios propuestos por Javier Milei

Ficha Limpia

El presidente Javier Milei envió a Senado el proyecto de reforma electoral integral y promete abrir un fuerte debate político. La iniciativa apunta a cambiar aspectos centrales del sistema vigente, como la eliminación de las PASO, con el argumento de reducir costos, transparentar la política y modificar la competencia electoral de cara a 2027.

Además, este capítulo crea el 33 bis y propone que la Cámara Nacional Electoral lleve un Registro Público de Ficha Limpia donde consten las sentencias de segunda instancia confirmadas. También hace modificaciones a la caducidad de la personería jurídica de los partidos políticos en casos donde no se realicen internas en el término de cuatro años y la no presentación de dos elecciones nacionales consecutivas.

Sobre los partidos políticos

El proyecto endurece las condiciones para crear y mantener partidos políticos. Se elevarían los requisitos de afiliación y representación electoral, lo que podría impactar especialmente en las fuerzas más pequeñas o en nuevas coaliciones.

El proyecto endurece las condiciones para crear y mantener partidos políticos. Se elevarían los requisitos de afiliación y representación electoral, lo que podría impactar especialmente en las fuerzas más pequeñas o en nuevas coaliciones.

Sobre la personería jurídica de los partidos políticos, la norma impulsada establece el requerimiento de un padrón de afiliados superior al 0,5% del padrón electoral; para el reconocimiento a nivel nacional exige un 0,10 del Registro Nacional de Electores; y la conservación debe tener la representación en al menos diez distritos (actualmente se requieren cinco).

Entre los motivos que derogan la personería jurídica de los partidos nacionales está propuesto en la iniciativa que se dé en casos donde no sea alcanzado el 3% en el resultado final de dos elecciones nacionales consecutivas. Actualmente el piso es del 2%.

Sobre la eliminación de las PASO

En el segundo Título, el Gobierno nacional vuelve a la carga con un viejo anhelo de campaña: la eliminación definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO). Este será un escollo para el oficialismo debido a que, precisamente, los bloques aliados son quienes se oponen a la derogación, por lo que una alternativa podría ser que se apunte a una nueva suspensión como ocurrió en 2025.

Según el Gobierno, se trata de un mecanismo costoso que no cumple su objetivo de ordenar la oferta electoral. De avanzar la reforma, las internas pasarían a ser una decisión exclusiva de cada partido.

Sobre la Boleta Única Papel

En cuanto al diseño de la Boleta Única de Papel, herramienta implementada por primera vez en las elecciones de 2025, se propone que se incorpore un casillero en blanco “próximo al nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política para votar con una única marca por todas las candidaturas de las diferentes categorías de cargos electivos incluidas en la misma columna”, es decir, la posibilidad de votar lista completa.

Sobre el financiamiento de los partidos

Uno de los títulos más extensos del proyecto es el que se refiere a la reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (N° 26.215). Uno de los cambios establece que “los partidos políticos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere”. Tal renuncia “deberá comunicarse de manera fehaciente al Ministerio del Interior y se presumirá que tiene un plazo de vigencia de un año”.

Otra de las modificaciones indica que los partidos deberán destinar no menos de un 10% de lo que reciban del aporte público anual “al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación”. Actualmente es el 20%.

En cuanto a las prohibiciones de financiamiento privado, no se podrán recibir contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren condenadas o procesadas por lavado de activos, narcotráfico, contrabando, asociación ilícita, delitos contra el Estado, entre otros.

Respecto al límite de recursos privados, tanto para el desenvolvimiento institucional por año calendario como en cada campaña electoral, los partidos no podrán recibir “un monto superior al 35% del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”. Actualmente ese límite es del 2%, con lo cual implica una fuerte suba.

Sobre la elección de los parlamentarios del Mercosur

Aparece, también, la modificación en la elección de los parlamentarios del Mercosur que propone que sea la Cámara de Diputados quien se encargue de la designación de las bancas bajo la premisa de respetar la proporcionalidad de los bloques políticos. Los designados no cobrarán una dieta adicional por la nueva función, pero tendrán la cobertura de los viáticos.