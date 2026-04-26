Alarma en Mendoza por el avance de la "pipa", una droga altamente tóxica, en jóvenes y personas en situación de calle.

El consumo de drogas ilegales en Mendoza suma un nuevo foco de preocupación. En el último tiempo, comenzó a registrarse con mayor frecuencia el uso de la llamada “pipa” , una forma de consumir cocaína fumada que hasta hace poco aparecía de manera aislada en la provincia.

Hoy muestra un crecimiento sostenido, especialmente entre las personas en situación de calle y jóvenes.

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La advertencia surge desde el propio sistema de salud. En diálogo con Aconcagua Radio , Martha Intuchi explicó que este fenómeno se enmarca en un contexto más amplio: el aumento general de los consumos problemáticos en las últimas dos décadas , con características cada vez más complejas y heterogéneas.

“Se da en distintos grupos poblacionales, con particularidades propias. Pero lo que más nos preocupa es la disminución en la edad de inicio. Hoy tenemos chicos de 15 años con consumos instalados, con dependencia ”, advirtió la especialista.

Un consumo que avanza en contextos vulnerables

El crecimiento de la cocaína fumada está fuertemente vinculado a situaciones de vulnerabilidad social. Según explicó Intuchi, se trata en muchos casos de jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo y de contención institucional, e incluso de segundas o terceras generaciones de consumidores.

En escenarios extremos, como las personas en situación de calle, el consumo aparece tanto como consecuencia como factor que profundiza la exclusión.

“Se van rompiendo los lazos sociales, los vínculos, los espacios". Y a veces la propia situación de calle hace funcional el consumo para enfrentar determinadas realidades.

WhatsApp Image 2026-04-22 at 12.08.22 PM (1) El consumo de drogas lleva a muchos a terminar en situación de calle. Y en otros casos, esta situación lleva a las adicciones.

Frente a este panorama, el abordaje se vuelve especialmente complejo. Los dispositivos tradicionales muchas veces no logran adaptarse a estas nuevas dinámicas, lo que obliga a repensar las estrategias. En Mendoza, por ejemplo, se implementaron equipos itinerantes que buscan acercar la atención a quienes no pueden sostener tratamientos convencionales.

Qué es la “pipa” y por qué preocupa

La “pipa” no es paco, aunque suele confundirse. Se trata de cocaína fumada: el polvo se transforma en una sustancia sólida —similar a una piedra— que se consume mediante pipas caseras, generalmente armadas con caños de metal, vidrio o plástico y filtros improvisados.

También puede consumirse de otras formas, como humedeciendo un cigarrillo y aplicando cocaína en su superficie. En todos los casos, el efecto es inmediato: la droga llega al cerebro en segundos, genera una intensa euforia, pero de muy corta duración.

Esa brevedad es justamente uno de los factores que incrementa el riesgo: el consumidor tiende a repetir la dosis en intervalos cortos, lo que acelera el desarrollo de dependencia física y psicológica.

“El daño que produce es enorme: cognitivo, físico, social, familiar. Es terrible lo que genera”, sintetizó Intuchi.

Consecuencias devastadoras

Aunque no implica el uso de agujas, fumar cocaína está lejos de ser una práctica menos riesgosa. Por el contrario, los efectos sobre el organismo son altamente destructivos.

A nivel físico, impacta de lleno en el sistema respiratorio y cardiovascular: provoca tos crónica, dificultad para respirar, arritmias y daños irreversibles en pulmones y bronquios. También se observan pérdida de peso, deterioro general y problemas dentales.

En el plano psicológico, los consumidores pueden sufrir ansiedad, depresión, cambios bruscos de humor y episodios de paranoia. Con el tiempo, el consumo altera la estructura cerebral, afectando la toma de decisiones y el control de impulsos.

Un fenómeno global que golpea a los adolescentes

Desde el Plan Provincial de Adicciones insisten en que lo que ocurre en Mendoza no es un caso aislado. El fenómeno responde a una tendencia global, donde los consumos problemáticos en adolescentes se desarrollan en contextos cada vez más complejos.

“El fenómeno del consumo es global, pero lo que está pasando con los adolescentes es particularmente preocupante”, remarcó.

El desafío: adaptar las respuestas

Frente a este escenario, el principal desafío es construir nuevas estrategias de intervención. Los dispositivos actuales muchas veces no logran dar respuesta a las nuevas realidades, por lo que resulta necesario diseñar abordajes más flexibles y cercanos a los territorios.

El crecimiento de la “pipa” en Mendoza no solo expone un cambio en las formas de consumo, sino también una transformación profunda en las problemáticas sociales que lo rodean.

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