26 de abril de 2026
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Final explicado de Ápex en Netflix: cuál es el destino de cada personaje

Su reciente estreno le tomó solo unos días para convertirse en lo más visto, tras revelar una inquietante historia de cacería humana en plena naturaleza.

Final explicado de Ápex en Netflix: cuál es el destino de cada personaje

Final explicado de Ápex en Netflix: cuál es el destino de cada personaje

 Por Luis Calizaya

Con una trama cargada de adrenalina y un ritmo que no afloja, 'Ápex' logró meterse entre lo más popular de Netflix. La película apuesta por una fórmula directa pero efectiva en dosis de acción, suspenso y un enfrentamiento que mantiene al espectador al límite en cada escena.

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Netflix - Ápex
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Acción y supervivencia, las claves del éxito de Ápex en Netflix.

'Ápex' en Netflix: cómo transcurre y termina la película

La historia gira en torno a Sasha (Charlize Theron), una alpinista marcada por la muerte de su compañero Tommy (Eric Bana) durante una expedición en Noruega. Su pérdida no solo define su carácter, sino que impulsa su búsqueda constante de riesgo como forma de evasión. Cinco meses después, ya en el interior de Australia, su camino se cruza con Ben (Taron Egerton), un aparente conocedor de la naturaleza que rápidamente revela ser un asesino que disfruta cazar personas en un entorno salvaje que domina a la perfección.

Tommy, aunque ausente, es clave en el desarrollo del relato. Su muerte marca el trauma inicial y funciona como espejo del conflicto final. Ben, por su parte, encarna a un depredador que convierte la supervivencia en un juego macabro. A lo largo de la película, la dinámica entre Sasha y Ben evoluciona hacia un enfrentamiento psicológico y físico donde la protagonista debe adaptarse constantemente para mantenerse con vida.

Uno de los giros más inquietantes del film aparece con el secreto de Ben, en donde la carne seca que consume no es lo que parece. Bajo una fachada artesanal, el personaje esconde un hábito caníbal, utilizando los cuerpos de sus víctimas para elaborar su alimento. Este detalle no solo refuerza su perfil psicopático, sino que eleva el nivel de horror cuando Sasha descubre que ha consumido parte de esacecina ”, intensificando el conflicto psicológico entre ambos.

Netflix - Ápex (1)
Carne seca: el detalle m&aacute;s atroz del film.

Carne seca: el detalle más atroz del film.

El clímax llega cuando ambos, heridos y agotados, quedan atrapados en un barranco. Obligados a colaborar para salir, la tensión alcanza su punto máximo en el ascenso final. Allí, Sasha toma una decisión crucial, pero repite un gesto que marcó la muerte de Tommy, se desprende de Ben y lo deja caer, poniendo fin a la persecución. No es solo un acto de supervivencia, sino también de resolución interna.

Tras escapar, Sasha logra salir del parque y denunciar los crímenes. En la escena final, frente al mar, se despide simbólicamente de Tommy al arrojar su brújula. Es un cierre íntimo que refleja que ella no huye del dolor, sino que lo acepta para poder seguir adelante.

Reparto protagónico

  • Charlize Theron: Sasha
  • Taron Egerton: Ben
  • Eric Bana: Tommy, el marido de Sasha

Tráiler de 'Ápex'

Embed - Ápex | Tráiler oficial | Netflix

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