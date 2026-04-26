26 de abril de 2026
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Malargüe

Encuentro de hilanderas en Malargüe rescata tradición, capacitación y desarrollo regional

En el interior de Malargüe apuestan al tejido artesanal como motor turístico y productivo. Suman también al resto de Mendoza y provincias vecinas.

Hilado artesanal en Malargüe.

Hilado artesanal en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

En el Centro de Convenciones Thesaurus, y como cierre de las Jornadas Argentinas de Etnobiología, se desarrolló el Encuentro de Hilanderas Tejiendo Vida, organizado por el INTA Malargüe. La actividad reunió a mujeres hilanderas, tejedoras e investigadoras en un espacio de intercambio cultural, productivo y social.

La cita permitió visibilizar el trabajo que desarrollan comunidades vinculadas al hilado y tejido artesanal, una práctica profundamente arraigada en el territorio y con fuerte valor identitario.

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Oportunidades de desarrollo del turismo rural en Malargüe

En diálogo con SITIO ANDINO, Laura Di Pascua destacó que durante la jornada se abordaron distintos ejes vinculados a la actividad: “Trabajamos sobre lo social, cultural, histórico, comercial y también lo turístico", entendiendo que esta actividad tiene un enorme potencial de desarrollo económico integral para la región.

En este sentido, la referente puso en valor uno de los proyectos que comienza a tomar forma en Malargüe, el denominado Camino de las Tejenderas e Hilanderas. Se trata de una propuesta que busca consolidarse como un nuevo producto turístico en el sur mendocino, integrando experiencias vinculadas al tejido, la producción artesanal y la identidad rural. Según explicó, esta iniciativa no solo apunta a diversificar la oferta turística, sino también a generar ingresos genuinos para las familias que sostienen esta práctica ancestral.

Di Pascua remarcó además el fuerte trabajo territorial que llevan adelante junto a las comunidades rurales. “La idea es que tanto mujeres como hombres que se dedican a esta actividad no tengan que trasladarse de sus lugares. Apostamos a fortalecer el desarrollo local”, señaló. En esa línea, subrayó que el trabajo se construye de manera horizontal, al indicar que cada persona tiene un conocimiento distinto. No es mejor ni peor, son saberes que se complementan y enriquecen.

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Formación y actualización de saberes para fortalecer al tejido artesanal

Durante el encuentro, también se profundizó en instancias de capacitación técnica. Entre los temas abordados se destacaron el tejido, la hilandería, los tintes naturales, el urdido, el emprendedurismo y la comercialización. Estas instancias se replican a lo largo del año en distintos puntos del departamento.

La convocatoria reúne periódicamente a participantes de diversas zonas de Mendoza, desde el sur hasta el Valle de Uco, y también de otras provincias como La Pampa y Neuquén, consolidando un espacio de intercambio regional.

Finalmente, otro de los ejes clave del trabajo articulado con el INTA es la sanidad animal, particularmente en la cría de ovejas para la obtención de lana de calidad. A esto se suma la capacitación en esquila, una actividad donde actualmente se registra escasez de mano de obra especializada en la provincia.

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