21 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

Malargüe es escenario de intercambio científico y cultural con las Jornadas de Etnobiología

Más de cien investigadores de todo el país participan de jornadas que integran ciencia, territorio y comunidades locales.

Debate científico en Malargüe.

Debate científico en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Malargüe es sede de las Jornadas Argentinas de Etnobiología y Sociedad, un encuentro que reúne a más de un centenar de investigadores para intercambiar conocimientos bioculturales. Durante estos días se desarrollan exposiciones, debates y actividades que vinculan la ciencia con los saberes locales.

El Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe es punto de encuentro para la comunidad científica y social con la realización de las V Jornadas Argentinas de Etnobiología y Sociedad, bajo el lema “Entretejiendo y compartiendo saberes bioculturales”. La propuesta reúne a especialistas de distintos puntos del país y promueve el intercambio de experiencias vinculadas al territorio.

Lee además
en malargüe investigan a un adolescente por difundir videos con un arma video

En Malargüe investigan a un adolescente por difundir videos con un arma
Efectivos de la Comisaría 24 Malargüe.

En Malargüe asaltan a un joven en plena calle
Embed - MALARGÜE: V JORNADAS ARGENTINAS DE ETNOBIOLOGÍA

Organismos científicos argentinos en Malargüe

La organización de las jornadas está a cargo de una comisión interinstitucional integrada por el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET Mendoza), el Instituto de Ciencias Aplicadas a la Industria (ICAI-CONICET San Rafael) y las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, y de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo.

Se trata de un evento bianual que se desarrolla desde 2017 y que convoca a científicos, gestores, organizaciones no gubernamentales, estudiantes de carreras ambientales, pobladores locales y comunidades indígenas. En ese marco, se generan espacios de diálogo donde convergen diferentes miradas sobre el vínculo entre sociedad y naturaleza.

Durante las jornadas se presentan proyectos de investigación, trabajos de extensión y diversas experiencias territoriales. Además, se llevan adelante mesas de debate en las que se abordan aspectos teóricos y metodológicos, con el objetivo de fortalecer la construcción colectiva de conocimiento.

Carina Llano, investigadora e integrante del comité organizador, explicó en diálogo con SITIO ANDINO que la etnobiología “es una rama muy diversa que convoca a numerosos científicos de distintas disciplinas”, quienes trabajan sobre problemáticas concretas presentes en los territorios.

Más de un centenar de investigadores provenientes de distintas provincias argentinas participan del encuentro, consolidando a Malargüe como un espacio clave para el intercambio académico y cultural en torno a los saberes bioculturales y su proyección en políticas y prácticas sostenibles.

Temas
Seguí leyendo

Malargüe con nevadas en Las Leñas y Paso Pehuenche: cómo seguirá el tiempo

Malargüe activa su estrategia invernal con descuentos en Las Leñas y conectividad terrestre nacional

Alerta en rutas de Malargüe: chocó contra una vaca suelta y salvó su vida de milagro

En Malargüe también investigan amenazas de ataques armados en escuelas

Podio continental para una mendocina en el Panamericano de Mountain Bike

Crece el malestar con PAMI en Malargüe y el Concejo pide explicaciones por el servicio

Malargüe se movilizó contra el bullying: más de 800 jóvenes participaron de una maratón

Borracho protagonizó una riña en Malargüe y terminó detenido acusado de acosar a una menor

LO QUE SE LEE AHORA
San Rafael: la escuela José Brandoni necesita mudarse y espera cumplir un viejo sueño video

El sueño de Luis Brandoni que no fue, construir una escuela en San Rafael

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de abril

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Terrible choque dejó un muerto en Guaymallén. 

Trágico choque en Guaymallén: un motociclista fallecido

Gustavo Olguín, en la casa del barrio Infanta donde ocurrieron los múltiples maltratos. 

Las Heras: un hombre confesó que violó y mató a su bebé de 2 meses

Nuevo caso de amenaza en la escuela El Algarrobal de Las Heras. 

Nuevas amenazas de tiroteo en distintas escuelas de Mendoza: qué decidieron los directivos