Malargüe es escenario de intercambio científico y cultural con las Jornadas de Etnobiología

Malargüe es sede de las Jornadas Argentinas de Etnobiología y Sociedad , un encuentro que reúne a más de un centenar de investigadores para intercambiar conocimientos bioculturales. Durante estos días se desarrollan exposiciones, debates y actividades que vinculan la ciencia con los saberes locales .

El Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe es punto de encuentro para la comunidad científica y social con la realización de las V Jornadas Argentinas de Etnobiología y Sociedad, bajo el lema “Entretejiendo y compartiendo saberes bioculturales” . La propuesta reúne a especialistas de distintos puntos del país y promueve el intercambio de experiencias vinculadas al territorio.

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La organización de las jornadas está a cargo de una comisión interinstitucional integrada por el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET Mendoza) , e l Instituto de Ciencias Aplicadas a la Industria (ICAI-CONICET San Rafael) y las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, y de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo .

Se trata de un evento bianual que se desarrolla desde 2017 y que convoca a científicos, gestores, organizaciones no gubernamentales, estudiantes de carreras ambientales, pobladores locales y comunidades indígenas. En ese marco, se generan espacios de diálogo donde convergen diferentes miradas sobre el vínculo entre sociedad y naturaleza.

Durante las jornadas se presentan proyectos de investigación, trabajos de extensión y diversas experiencias territoriales. Además, se llevan adelante mesas de debate en las que se abordan aspectos teóricos y metodológicos, con el objetivo de fortalecer la construcción colectiva de conocimiento.

Carina Llano, investigadora e integrante del comité organizador, explicó en diálogo con SITIO ANDINO que la etnobiología “es una rama muy diversa que convoca a numerosos científicos de distintas disciplinas”, quienes trabajan sobre problemáticas concretas presentes en los territorios.

Más de un centenar de investigadores provenientes de distintas provincias argentinas participan del encuentro, consolidando a Malargüe como un espacio clave para el intercambio académico y cultural en torno a los saberes bioculturales y su proyección en políticas y prácticas sostenibles.