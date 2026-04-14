Los efectos de la crisis en Salud: pacientes renales de Malargüe temen perder su tratamiento

La crisis económica nacional continúa impactando con fuerza en los sectores más sensibles, y en Malargüe la situación sanitaria encendió una señal de alarma. Pacientes del Centro de Hemodiálisis atraviesan horas de incertidumbre ante la posible interrupción del servicio por atrasos en los pagos de obras sociales y el aumento sostenido de insumos médicos.

El complejo escenario económico que atraviesa el país sigue generando efectos colaterales en la provincia y particularmente en los departamentos. Uno de los sectores más golpeados es el de la salud , donde las demoras en los pagos de obras sociales, sumadas al incremento de costos, especialmente en insumos importados, comienzan a comprometer prestaciones esenciales.

"Ninguna mamá debería estar haciendo esto", la frase que nace del dolor y conmueve a Malargüe

En ese contexto, durante los últimos días se conoció una situación que genera profunda preocupación en Malargüe, pacientes del Centro de Hemodiálisis local fueron advertidos sobre la posible interrupción del servicio . La causa principal radica en los atrasos en los pagos por parte de obras sociales, tanto privadas como estatales, lo que ya afecta el funcionamiento interno de la institución.

El centro, inaugurado en 2025, significó en su momento un avance clave para el departamento. Antes de su apertura, los pacientes con enfermedades renales debían trasladarse regularmente a San Rafael para recibir tratamiento , con todo el desgaste físico, emocional y económico que ello implicaba. Hoy, esto podría verse comprometido.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 21.01.23 Raúl Flores.

Raúl Flores, uno de los pacientes y referente del grupo, integrado por unas 27 personas, expresó la angustia que atraviesan. “Esto se pone cada vez peor”, resumió, visiblemente afectado. Flores explicó que reciben diálisis tres veces por semana ,lunes, miércoles y viernes, en el centro ubicado en Rufino Ortega y Cuarta División, y que la incertidumbre crece con el paso de los días.

Ante esta situación, el propio Flores gestionó reclamos ante PAMI, una de las entidades señaladas por mantener demoras en los pagos. Según indicó, desde el organismo le informaron que se encuentran tramitando transferencias que podrían concretarse en las próximas horas, aunque sin precisiones.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 21.02.51 Sergio Giordanini.

Explicaciones de los directivos del Centro de Hemodiálisis de Malargüe

Por su parte, el médico Sergio Giordanini, uno de los responsables del centro, confirmó que el problema no es nuevo. “El inconveniente sigue siendo el mismo, los atrasos de las obras sociales. Esto dificulta sostener el servicio y cumplir con las obligaciones básicas”, explicó. Además, remarcó que cada jornada de diálisis implica costos elevados que deben cubrirse de manera constante.

Consultado por SITIO ANDINO sobre una eventual suspensión de las prestaciones, Giordanini reconoció que es una posibilidad, y solicitó a las autoridades una intervención urgente. “Los centros periféricos" no tienen la espalda financiera de las grandes ciudades, advirtió.

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En la misma línea, el médico Daniel Ramos señaló que, si bien hasta el momento se ha garantizado la atención, la institución se encuentra “al borde del colapso”. También agregó que han agotado las instancias de reclamo ante distintas obras sociales, sin obtener respuestas concretas, incluso por deudas correspondientes a meses anteriores, incluido marzo.

Mientras tanto, los pacientes continúan a la espera, con la preocupación latente de que un servicio vital pueda verse interrumpido en cualquier momento.