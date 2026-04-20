Delincuentes asaltaron a un peatón en Malargüe y escaparon sin dejar rastros

Un hombre de 29 años fue víctima de un asalto en la noche del domingo en Malargüe , cuando caminaba por la vía pública y fue interceptado por delincuentes. Bajo amenazas, le sustrajeron su billetera con documentación personal y dinero en efectivo. Interviene la Justicia para esclarecer el hecho .

El episodio delictivo se registró alrededor de las 20.45 horas y motivó la intervención del personal de la Comisaría 24 Malargüe de la Policía de Mendoza , tras la denuncia radicada por la víctima..

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió en la intersección de calles Illescas y Francisco Álvarez , al este de la zona urbana de la ciudad . El joven se desplazaba caminando cuando fue sorprendido por al menos dos sujetos, quienes lo abordaron de manera repentina .

Según consta en la reseña policial, los delincuentes actuaron bajo amenazas, sin exhibir armas de fuego, aunque lograron reducir a la víctima mediante intimidación verbal . En ese contexto, le sustrajeron una billetera de color negro que contenía documentación personal y una suma de 30 mil pesos en efectivo .

Tras el asalto, los autores se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se haya informado sobre detenciones vinculadas al hecho. Personal policial realizó patrullajes en las inmediaciones con el objetivo de dar con los sospechosos, aunque con resultados negativos en las primeras horas posteriores al ilícito.

En la causa intervino la Ayudante Fiscal de jurisdicción, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación. Entre ellas, la recolección de testimonios y el análisis de posibles registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona. La investigación continúa en curso.