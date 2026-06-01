2 de junio de 2026
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Malargüe

Impulsan en Malargüe la formación de operadores y el control de equipos

Especialistas expusieron en el departamento de Malargüe sobre inspecciones, certificaciones y capacitación para operaciones seguras.

(Gentileza).

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 Por Claudio Altamirano

La capacitación permanente de operadores y la implementación de protocolos de seguridad fueron los ejes centrales de una jornada desarrollada en Malargüe por la empresa Worklift S.A. La actividad, impulsada junto a la Cámara de Comercio local, puso el foco en la prevención de accidentes laborales y en la necesidad de elevar los estándares de seguridad en todos los ámbitos productivos.

La Cámara de Comercio de Malargüe continúa promoviendo espacios de capacitación y vinculación destinados a fortalecer el desarrollo económico y productivo del departamento. En ese marco, recientemente fue sede de una presentación realizada por la empresa nacional Worklift S.A, especializada en inspección de equipos industriales, certificaciones y formación de recursos humanos.

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Seguridad industrial tema transversal en Malargüe

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la seguridad industrial, la inspección de maquinaria, las normativas vigentes y la importancia de contar con personal debidamente capacitado para desempeñarse en entornos de trabajo cada vez más exigentes.

En diálogo con SITIO ANDINO, el director comercial Worklift, Martín Emilio Carunchio, destacó que estas acciones no están orientadas únicamente a los futuros proyectos vinculados al crecimiento de Malargüe, sino también a distintas actividades productivas que se desarrollan en Mendoza y que requieren altos estándares de control y prevención.

El directivo remarcó que la formación de operadores constituye una herramienta fundamental para reducir riesgos laborales y mejorar el desempeño de los trabajadores. Según explicó, la capacitación no solo permite desarrollar nuevas competencias técnicas, sino que además fortalece la cultura preventiva dentro de las organizaciones.

Carunchio señaló que desde hace varios años la empresa viene trabajando en distintos puntos del país brindando capacitaciones especializadas, incluyendo firmas radicadas en Malargüe, donde existe una creciente demanda de formación vinculada a la seguridad operativa.

operador

Prevención de accidentes

Asimismo Martín Carunchio sostuvo que los protocolos preventivos deben formar parte de todos los procesos industriales, independientemente del rubro o actividad. Incluso estas prácticas pueden aplicarse en organismos públicos, donde también resulta indispensable garantizar operaciones seguras y responsables.

Finalmente, el gerente de Worklift fue contundente al afirmar que la gran mayoría de los accidentes laborales pueden evitarse. En ese sentido, indicó que más del 80% de los incidentes tienen relación con el exceso de confianza, una situación que puede corregirse mediante capacitación continua, controles adecuados y el compromiso permanente de trabajadores y empleadores.

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