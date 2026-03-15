15 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

En tiempos de crisis promueven en Malargüe la educación financiera para emprendedores

Con capacitaciones que comenzó a dictar la Cámara Joven de Malargüe, buscan fortalecer estrategias de negocios y la mentalidad del inversor en el sur mendocino.

Capacitación financiera en Malargüe.

Capacitación financiera en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

En un contexto económico complejo que atraviesa el país, desde la Cámara Joven de la Cámara de Comercio de Malargüe impulsan espacios de capacitación gratuitos orientados a fortalecer conocimientos financieros y estratégicos. La propuesta busca brindar herramientas concretas a empresarios, comerciantes y emprendedores locales para identificar oportunidades incluso en escenarios de crisis.

La iniciativa, según contó a SITIO ANDINO Emanuel Mansilla, licenciado en Administración y asesor en negocios y emprendimientos, se concentra este fin de semana en un ciclo de talleres que se desarrolla en el departamento sureño. Las jornadas estarán enfocadas en contenidos vinculados a finanzas personales, mentalidad del inversor y estrategias de desarrollo empresarial.

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“Durante los encuentros vamos a trabajar sobre finanzas personales, mentalidad del inversor, estrategias y otras herramientas que luego podrán aplicar empresarios locales, comerciantes, emprendedores y también el público en general”, detalló Mansilla. Además remarcó que la capacitación es completamente gratuita para los malargüinos.

Embed - TALLERES DE CAPACITACIÓN

Herramientas en tiempos de crisis

El capacitador indicó que la actividad tendrá una primera jornada de doble turno en Hotel Risco Plateado y que la organización se concreta en conjunto con la Federación Económica de Mendoza. A su vez, participan jóvenes integrantes de cámaras empresariales provenientes de distintos puntos del sur provincial, entre ellos San Rafael, General Alvear y otros departamentos de Mendoza.

Emanuel Mansilla también se refirió al impacto que pueden tener este tipo de herramientas en medio de un escenario económico adverso. En ese sentido, sostuvo que la formación y la educación financiera resultan claves para interpretar los cambios que se producen en períodos de inestabilidad.

“Tengo 32 años y desde chico sé que en la Argentina siempre hay crisis, pero también hay oportunidades en esos momentos”, afirmó.

Para el especialista, los contextos críticos suelen generar movimientos económicos que pueden ser aprovechados por quienes cuentan con mayor preparación. “Las crisis son transferencia de riquezas. El dinero termina yendo hacia quienes están más capacitados y logran detectar oportunidades”, señaló.

Por ese motivo, recomendó apostar a la educación financiera como herramienta fundamental para comprender el funcionamiento de la economía, adaptarse a los cambios y generar nuevas posibilidades de crecimiento incluso en tiempos difíciles.

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