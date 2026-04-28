En Malargüe publican libro con historias rurales que resisten al olvido

Laura Díaz , docente y guía de turismo de Malargüe , presentó el libro Relatos Trashumantes , obra que coescribió junto a Ana María Gombau . El trabajo reúne investigación y narrativa para visibilizar la vida rural, sus protagonistas y hechos históricos, con fuerte anclaje en la identidad cultural del sur mendocino .

En diálogo con SITIO ANDINO , Lauta Díaz explicó que la motivación del proyecto surge de su propia historia, la de “ser malargüina, hija de puestera, trabajar en el turismo y estudiar una Tecnicatura en Gestión Cultural" en San Rafael. Esa experiencia personal, combinada con la formación académica, dio forma a un libro que busca transmitir saberes muchas veces relegados.

La autora detalló que Relatos Trashumantes reúne “muchas historias y anécdotas reales de la gente de la zona rural” , abordando episodios significativos como el desarrollo de Bardas Blancas o la erupción del Volcán Peteroa en 1991 , contando "cómo lo vivieron los paisanos que estaban en la cordillera", desde su mirada, con sus miedos y su forma de entender el territorio, remarcó.

En ese recorrido, también aparecen relatos vinculados a la pobreza, a antiguos terratenientes que ya no existen y a una estructura social que marcó profundamente la historia del ámbito rural. Todo ello, atravesado por la vida en torno al Río Grande, eje natural y simbólico de la región.

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Estudio etnográfico de la trashumancia

Laura Díaz subrayó que el origen del libro se remonta al trabajo final de investigación de la Tecnicatura en Gestión Cultural. Allí, tanto ella como su coautora detectaron un fuerte desconocimiento sobre la cultura malargüina. “Nos sorprendió que compañeros y docentes" no conocieran la trashumancia, las mujeres hilanderas o la vida en los puestos, explicó.

En términos de reconocimiento institucional, el libro ya fue declarado de Interés Departamental a partir de una iniciativa de la concejal Elizabeth González, del bloque Unión Mendocina. Además, Laura Díaz anticipó que la obra también despertó interés en la Legislatura de Mendoza, lo que abre la posibilidad de una nueva distinción a nivel provincial.

Para la autora, este tipo de reconocimientos no solo valoran el trabajo realizado, sino que también contribuyen a visibilizar una identidad muchas veces invisibilizada. La idea es seguir revalorizando la cultura malargüina, que tiene una riqueza enorme y que merece ser conocida, concluyó.

Con un enfoque que combina rigor investigativo y sensibilidad narrativa, Relatos Trashumantes se posiciona como un aporte significativo para comprender la historia, las tradiciones y las transformaciones del mundo rural en el sur mendocino.