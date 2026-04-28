28 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

En Malargüe publican libro con historias rurales que resisten al olvido

Se trata del libro Relatos Trashumantes, una obra que recoge testimonios de puesteros, hilanderas y habitantes rurales de Malargüe.

Trashumancia en Malargüe (Foto gentileza Axel Vanstraelen).

Trashumancia en Malargüe (Foto gentileza Axel Vanstraelen).

 Por Claudio Altamirano

Laura Díaz, docente y guía de turismo de Malargüe, presentó el libro Relatos Trashumantes, obra que coescribió junto a Ana María Gombau. El trabajo reúne investigación y narrativa para visibilizar la vida rural, sus protagonistas y hechos históricos, con fuerte anclaje en la identidad cultural del sur mendocino.

En diálogo con SITIO ANDINO, Lauta Díaz explicó que la motivación del proyecto surge de su propia historia, la de “ser malargüina, hija de puestera, trabajar en el turismo y estudiar una Tecnicatura en Gestión Cultural" en San Rafael. Esa experiencia personal, combinada con la formación académica, dio forma a un libro que busca transmitir saberes muchas veces relegados.

Lee además
La Autoridad Ambiental Minera aprobó la DIA del proyecto de sales de potasio Cancambria

Malargüe: aprueban la exploración de potasio en Cancambria y avanza un proyecto estratégico
Frío polar: dos departamentos de Mendoza, entre los más fríos del país.

Mendoza bajo cero: el Sur, entre los puntos más fríos del país
Embed - Malargüe-Libro Relatos Trashumantes

La historia del Malargüe rural

La autora detalló que Relatos Trashumantes reúne “muchas historias y anécdotas reales de la gente de la zona rural”, abordando episodios significativos como el desarrollo de Bardas Blancas o la erupción del Volcán Peteroa en 1991, contando "cómo lo vivieron los paisanos que estaban en la cordillera", desde su mirada, con sus miedos y su forma de entender el territorio, remarcó.

En ese recorrido, también aparecen relatos vinculados a la pobreza, a antiguos terratenientes que ya no existen y a una estructura social que marcó profundamente la historia del ámbito rural. Todo ello, atravesado por la vida en torno al Río Grande, eje natural y simbólico de la región.

670960067_26852556351048487_3499652108928484921_n

Estudio etnográfico de la trashumancia

Laura Díaz subrayó que el origen del libro se remonta al trabajo final de investigación de la Tecnicatura en Gestión Cultural. Allí, tanto ella como su coautora detectaron un fuerte desconocimiento sobre la cultura malargüina. “Nos sorprendió que compañeros y docentes" no conocieran la trashumancia, las mujeres hilanderas o la vida en los puestos, explicó.

En términos de reconocimiento institucional, el libro ya fue declarado de Interés Departamental a partir de una iniciativa de la concejal Elizabeth González, del bloque Unión Mendocina. Además, Laura Díaz anticipó que la obra también despertó interés en la Legislatura de Mendoza, lo que abre la posibilidad de una nueva distinción a nivel provincial.

Para la autora, este tipo de reconocimientos no solo valoran el trabajo realizado, sino que también contribuyen a visibilizar una identidad muchas veces invisibilizada. La idea es seguir revalorizando la cultura malargüina, que tiene una riqueza enorme y que merece ser conocida, concluyó.

Con un enfoque que combina rigor investigativo y sensibilidad narrativa, Relatos Trashumantes se posiciona como un aporte significativo para comprender la historia, las tradiciones y las transformaciones del mundo rural en el sur mendocino.

Temas
Seguí leyendo

Malargüe reafirma su perfil minero con actos provinciales y encuentro estratégico

Mujeres hilanderas del Sur de Mendoza fortalecen la economía local con saberes ancestrales

Sondeo a firmas de Malargüe confirma un escenario crítico para el comercio

Mendoza sigue reforzando sus planes de contingencia escolar ante escenarios críticos

Fatal accidente en Ruta Nacional 40 Sur, donde un joven perdió el control, volcó y murió en el acto

La Escuela Aborigen Americano impulsa en Malargüe un evento deportivo que apuesta a la inclusión

Echaron a un médico por ebrio y denunciado por abuso sexual

Anuncian charlas en Malargüe para acceder a financiamiento para comerciantes

LO QUE SE LEE AHORA
La Ciudad de Mendoza celebra Domingo en la Sarmiento con propuestas para toda la familia.

"Mi Patria en la Ciudad": la Sarmiento se viste de fiesta con vino, música y sabores patrios

Las Más Leídas

Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado y algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja

La pista en Google que podría destrabar la desaparición de Nataniel Guzmán

Un nuevo accidente vial en el Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall. 

Tres heridos tras un grave accidente en el Acceso Sur

Inician nuevas tareas de ensanche en la Ruta Nacional 143 y hay desvíos entre las calles El Chañaral y El Toledano.

Corte total en la Ruta 143 en San Rafael: obras clave obligan a desvíos durante una semana

Perfeccionarse en el tejido.

"Punto & Creatividad": el taller de tejido que llega a Villa Martínez

Marcelo DAgostino fue imputado por dos delitos en contexto de violencia de género. 

Cómo sigue la causa contra Marcelo D'Agostino: los detalles