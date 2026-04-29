Se puso en marcha una nueva etapa legislativa en Malargüe

En una Sesión Especial marcada por la institucionalidad y la participación ciudadana, el Concejo Deliberante de Malargüe tomó juramento a los concejales electos en 2025 . El acto ratificó el valor de los procesos democráticos y el rol del cuerpo legislativo como pilar clave en la construcción de políticas públicas locales.

En la última Sesión Especial de la semana, el presidente del Concejo Deliberante de Malargüe, Pablo Cabrera , encabezó la jura de los ediles que resultaron electos en las elecciones legislativas de octubre de 2025, consolidando así la renovación parcial de uno de los poderes esenciales del Estado municipal .

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La ceremonia se llevó a cabo en la Sala Ricardo Balbín y contó con la presencia de la totalidad del cuerpo legislativo, autoridades comunales y provinciales . En paralelo, un importante número de vecinos siguió el acto desde la Sala Juan Domingo Perón , entre ellos familiares de los nuevos concejales, militantes, referentes políticos y público en general, en una escena que reflejó el interés de un importante sector de la comunidad por la vida institucional.

La primera en prestar juramento fue la libertaria Carla Casado, tras una moción especial, ya que debió trasladarse de inmediato a San Rafael por una intervención médica programada, una cesárea. Luego se completó el protocolo con el resto de los flamantes ediles.

Ante la consulta de SITIO ANDINO, el concejal radical y ex comandante de Gendarmería Nacional, Daniel Martínez, sostuvo que “hay mucho trabajo por hacer” y adelantó que sus ejes estarán centrados en el Paso Pehuenche, la seguridad pública y la prevención, apoyado en su trayectoria en el Escuadrón 29.

Por su parte, Silvina Camiolo, reelecta por el Frente Verde, expresó sentirse “honrada y agradecida” por el respaldo ciudadano, al tiempo que remarcó la responsabilidad institucional que implica renovar su banca.

En tanto, Laura Cecconato, del espacio La Libertad Avanza+Cambia Mendoza, y una de las referentes en Malargüe de Mendocinos por el Futuro, subrayó la importancia de la participación política, especialmente en un contexto económico complejo, al afirmar que ser parte del sistema democrático es una responsabilidad de todos.

Finalmente, el abogado David Guzmán, representante del Partido Justicialista, reafirmó su compromiso con la comunidad y destacó el valor de los actos democráticos como base del funcionamiento institucional, “como lo dice la ley”, concluyó.