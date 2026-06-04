4 de junio de 2026
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El Gobierno nacional actualizó las tarifas de gas propano: cómo impacta en Mendoza

El Gobierno nacional aprobó nuevos cuadros tarifarios para distribuidoras de gas propano por redes. Mendoza figura entre las provincias alcanzadas.

El Gobierno nacional actualizó las tarifas de gas propano: cómo impacta en Mendoza

El Gobierno nacional actualizó las tarifas de gas propano: cómo impacta en Mendoza

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional aprobó nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas propano por redes, un sistema utilizado en localidades que no cuentan con acceso al gas natural. Entre las zonas alcanzadas por la medida figura Malargüe, en el sur de Mendoza.

La actualización se produjo luego de que la Secretaría de Energía modificara el valor de referencia utilizado para calcular el precio del propano dentro de la tarifa. En concreto, el porcentaje aplicado sobre el Precio de Paridad de Exportación (PPE) pasó del 40% al 60%, un cambio que eleva el costo reconocido del combustible.

Qué cambia para los usuarios de Malargüe

La resolución también fijó los valores que regirán para los usuarios abastecidos por Distribuidora de Gas Cuyana en Malargüe. Para los hogares de las categorías residenciales R1 y R2, el cargo variable quedó establecido en $399,97 por metro cúbico consumido.

gas propano
La actualización de tarifa impacta en Malargüe.

La actualización de tarifa impacta en Malargüe.

A ese valor se suman cargos fijos mensuales de $17.890,82 para los usuarios R1 y de $33.404,60 para los R2. En el caso de comercios e industrias, las tarifas varían según el nivel de consumo, con cargos por metro cúbico que oscilan entre $429,78 y $442,15.

Ahora bien, el nuevo esquema mantiene la obligatoriedad de reflejar en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), para asegurar que los sectores vulnerables mantengan el beneficio de la asistencia estatal.

Un sistema distinto al gas natural

Según publicó Infobae, la medida alcanza a distintas regiones del país abastecidas mediante este sistema alternativo, entre ellas Malargüe. A diferencia de las ciudades conectadas a la red nacional de gas, estas localidades utilizan gas propano distribuido por redes locales debido a la ausencia de conexión al sistema troncal.

Por ese motivo, cualquier modificación en el precio de referencia del propano tiene un impacto directo sobre las tarifas que pagan los usuarios alcanzados por este servicio.

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