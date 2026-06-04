Endurecen controles en Malargüe ante la problemática de conductores alcoholizados

Los siniestros viales provocados por conductores alcoholizados continúan generando preocupación entre autoridades locales y provinciales. Los reiterados casos detectados en Malargüe , algunos con niveles extremadamente altos de alcohol en sangre y antecedentes de reincidencia, mantienen en alerta a los organismos encargados de la prevención y el control, especialmente tras los hechos con víctimas fatales registrados en el departamento .

Semana tras semana, los informes oficiales del Ministerio de Seguridad de Mendoza reflejan una realidad inquietante, la de conductores que protagonizan siniestros viales o son interceptados en controles preventivos mientras circulan bajo los efectos del alcohol . La problemática, lejos de disminuir, continúa representando uno de los mayores desafíos para la seguridad vial en Malargüe.

En diálogo con SITIO ANDINO , el juez Vial de Malargüe, Juan Manuel Negro , manifestó su preocupación por la gravedad de los casos detectados en los últimos meses y destacó la importancia de los controles para evitar consecuencias irreparables.

“Estamos encontrando algunas de las alcoholemias más elevadas”, afirmó el magistrado, quien remarcó que la detección temprana de estos conductores permite impedir que continúen circulando por calles y rutas, reduciendo significativamente el riesgo de tragedias.

La preocupación no es menor. En los últimos meses se registraron al menos dos siniestros viales con víctimas fatales donde los conductores involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol, una situación que volvió a encender las alarmas entre las autoridades.

Juan Manuel Negro señaló además que uno de los aspectos más preocupantes es la reincidencia. Según explicó, incluso se han detectado choferes profesionales que, pese a conocer las normativas vigentes y las responsabilidades de su actividad, volvieron a cometer este tipo de infracciones.

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Abordaje integral del tránsito en Malargüe

El juez Juan Manuel Negro destacó que la problemática es abordada de manera transversal junto a distintas instituciones del departamento. Entre ellas mencionó al Centro de Prevención de Adicciones, el Concejo Deliberante, la Policía de Mendoza, establecimientos educativos y otros organismos que trabajan en acciones de concientización y prevención.

Sin embargo, reconoció que persisten conductas que dificultan los esfuerzos de control. “Hay personas que están inhabilitadas para conducir y aun así siguen manejando”, advirtió. En ese sentido, cuestionó la existencia de grupos de WhatsApp utilizados para alertar sobre la ubicación de los operativos, permitiendo que algunos infractores intenten evadir las inspecciones.

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Faltas de tránsito en Malargüe

Además de las alcoholemias positivas, las autoridades detectan con frecuencia otras faltas que comprometen la seguridad vial, como la falta de uso del cinturón de seguridad, conductores sin licencia habilitante, personas que manejan bajo los efectos de estimulantes o estupefacientes y ciclistas que circulan en contramano.

A ello se suma una infraestructura vial que, según indicó Juan Manuel Negro, también requiere mejoras debido a la paralización de diversas obras públicas en el país

Finalmente, adelantó que continuarán los controles sorpresivos y aleatorios en distintos sectores de la ciudad para detectar motocicletas con escapes libres o adulterados, una problemática que genera constantes reclamos de vecinos por los elevados niveles de ruido. Paralelamente, se intensificarán los operativos de alcoholemia, donde preocupa especialmente la detección de conductores alcoholizados durante horas de la mañana, incluso cerca de las 10, un indicador que refleja la dimensión de una conducta que sigue poniendo vidas en riesgo en las calles y rutas de Malargüe.