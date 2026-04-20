Malargüe con nevadas en Las Leñas y Paso Pehuenche: cómo seguirá el tiempo

Nieve en Las Leñas en las primeras horas de este lunes (Foto gentileza "Lucho" Martín).

Por Claudio Altamirano







Las nevadas regresaron a la alta montaña de Malargüe desde este domingo, afectando zonas como Paso Pehuenche y Las Leñas. Las condiciones se mantendrán durante este lunes, con acumulación nívea en altura, precipitaciones en cotas medias y cierre preventivo del paso internacional por seguridad.

Continúan las condiciones de mal tiempo en la cordillera malargüina, donde desde el cierre de la jornada del domingo se registran nevadas de variada intensidad en sectores estratégicos del corredor andino. Los fenómenos afectan principalmente áreas ubicadas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que en alturas inferiores se presentan neviscas y lloviznas persistentes.

Nieve en Las Leñas En el centro de esquí Las Leñas, uno de los principales destinos turísticos de invierno de la provincia, las primeras estimaciones indican una acumulación de aproximadamente 7 centímetros de nieve en la base, mientras que en sectores más elevados la cifra asciende a cerca de 14 centímetros. En cuanto a las temperaturas, se ubican en torno a los 0° (cero grados), en niveles cercanos a los 2.000 metros, descendiendo hasta los -6° (seis grados bajo cero), en zonas que superan los 3.400 metros de altura.

Paso Pehuenche cerrado Por su parte, en el Paso Internacional Pehuenche las nevadas continúan, generando complicaciones en la transitabilidad. Ante este escenario, autoridades de Argentina y Chile dispusieron un nuevo cierre preventivo del corredor, medida que se mantendrá hasta que mejoren las condiciones de seguridad vial.

Desde el Centro de Frontera Pehuenche, ubicado en Las Loicas sobre la Ruta Nacional 145, informaron que personal de Vialidad Nacional trabaja de manera intensiva en el despeje de la calzada, donde se registra acumulación de nieve y presencia de aluviones con sedimentos y rocas que afectan distintos tramos cercanos al límite internacional. En tanto, en la ciudad de Malargüe se registraron lluvias durante la madrugada de este lunes, con una mejora temporaria hacia la mañana. Sin embargo, el pronóstico oficial anticipa nuevas precipitaciones para la tarde, con tendencia a disminuir hacia la noche, en un contexto climático que se mantiene inestable en toda la región.