Nevó en Las Leñas y el otoño llegó con una postal soñada

El fin de semana marcó una despedida diferente del verano y una llegada inusual del otoño en Malargüe , donde la combinación de viento en el llano y precipitaciones en alta montaña dejó postales inesperadas. La nieve sorprendió en Las Leñas , transformando el paisaje y generando un atractivo adicional para turistas .

El sur mendocino vivió jornadas intensas en materia climática. Mientras en la zona urbana y este del departamento de Malargüe hubo viento, en la cordillera las precipitaciones derivaron en neviscas y acumulación nívea , principalmente en sectores cercanos al Paso Pehuenche . Esta situación obligó al cierre preventivo del corredor bioceánico durante el fin de semana , priorizando la seguridad de quienes transitan habitualmente por la zona.

Con la mejora de las condiciones meteorológicas, este lunes la ruta internacional que conecta el sur de Mendoza con la Región del Maule quedó nuevamente habilitada. Sin embargo, autoridades de ambos países recomendaron circular con extrema precaución, debido a la persistencia de humedad sobre la calzada y la posible formación de hielo en algunos tramos, especialmente durante las primeras horas del día.

Nieve en Las Leñas

El dato más llamativo fue, sin dudas, lo ocurrido en Valle de Las Leñas. Turistas que arribaron el domingo se encontraron con una nevisca que modificó por completo el escenario habitual de esta época del año. Lo que prometía ser un paisaje otoñal terminó convirtiéndose en una postal típicamente invernal, con montañas cubiertas de blanco y temperaturas bajo cero en la madrugada del lunes.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#LasLeñas | Una intensa nevada sorprendió este domingo en el Valle de Las Leñas, en Malargüe, y dejó todo cubierto de blanco en pleno inicio del otoño, algo poco habitual para esta época. Las imágenes del fenómeno se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando telesillas y paisajes completamente nevados mientras la nieve continúa acumulándose en la zona. Este anticipo invernal genera expectativas en el sector turístico, que tras una temporada floja apuesta a que estas condiciones anticipen un invierno más favorable en uno de los principales centros de esquí del país. Màs noticias en sitioandino.com #turismo #nieve #nevada" View this post on Instagram

Este lunes, el cielo despejado y el frío consolidaron esa imagen. La presencia de nieve temprana no sólo sorprendió, sino que también renovó el interés por el destino, posicionándolo como una opción atractiva de cara al fin de semana largo. En tanto, el pronóstico para las próximas 72 horas anticipa buen tiempo, con sol pleno en alta montaña.

Finalmente, se informó que la Ruta Provincial 222 se encuentra transitable, aunque se insiste en la importancia de conducir con precaución ante posibles sectores resbaladizos.