El patrimonio de Lavalle recupera brillo con la reinauguración del Museo Histórico y Natural

El Museo Histórico y Natural de Lavalle reabre sus puertas este domingo 17 de mayo.

El departamento de Lavalle se prepara para vivir una jornada especial vinculada a su historia y su identidad cultural . Este domingo 17 de mayo , desde las 16, quedará oficialmente reinaugurado el Museo Histórico y Natural de Lavalle , ubicado sobre calle Roque Montenegro, en Tulumaya, luego de una importante obra de restauración impulsada por el municipio.

Con el objetivo de preservar y poner en valor uno de los edificios patrimoniales más importantes del departamento , la comuna llevó adelante una serie de refacciones con fondos municipales, bajo la supervisión de especialistas y con participación de mano de obra local.

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Los trabajos ejecutados incluyeron la reconstrucción de pisos de madera, corrección de dinteles y recuperación del nivel de piso original de la galería para garantizar el correcto funcionamiento de la cámara de aire.

Además, se realizó la reconstrucción de la galería utilizando piezas originales, la reparación de cielorrasos y revoques respetando el sistema constructivo original en quincha, junto con la renovación completa de la instalación eléctrica e incorporación de iluminación ornamental.

Una jornada abierta a toda la comunidad de Lavalle

Como parte de las actividades organizadas por la Dirección de Turismo, durante la jornada inaugural el público podrá disfrutar de visitas guiadas, espectáculos artísticos y un paseo de artesanías, en una propuesta pensada para vecinos y visitantes.

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La historia del museo de Lavalle

El museo fue creado en 1977 por estudiantes y docentes de la Escuela Juan Galo Lavalle. A lo largo de su historia tuvo diferentes sedes, pasando por el Salón Parroquial y el Centro Cívico Municipal, hasta instalarse de manera definitiva en la histórica casona Montenegro, que fue restaurada e inaugurada como sede oficial en 1999.

Actualmente, el museo cuenta con seis salas temáticas dedicadas a la cultura huarpe, la flora y fauna regional, muestras históricas y objetos pertenecientes a la familia de Don Roque Montenegro.

La residencia patrimonial, construida a principios del siglo XX, fue adquirida posteriormente por el municipio con el objetivo de preservar su valor histórico y transformarla en un espacio cultural abierto a toda la comunidad.

Desde la Municipalidad de Lavalle invitaron a vecinos y turistas a participar del acto de reinauguración de uno de los principales atractivos culturales y turísticos del departamento.