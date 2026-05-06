Lavalle recorrerá los distritos con atención médica, castraciones, eco canje y trámites gratuitos

Móvil sanitaro de Lavalle.









Por tercer año consecutivo, el Municipio de Lavalle pondrá en marcha el programa “Más Cerca Tuyo”, una iniciativa que acerca servicios esenciales a vecinos de distintos puntos del departamento.

El puntapié inicial será este 7 de mayo en El Vergel, y luego continuará durante mayo y junio con operativos territoriales en diferentes localidades. En cada visita, la atención comenzará a partir de las 10.00 de la mañana.

Salud, mascotas, licencias y asesoramiento Entre los principales servicios se destaca el Móvil Sanitario , que ofrecerá atención primaria en enfermería, odontología y obstetricia.

, que ofrecerá atención primaria en enfermería, odontología y obstetricia. También estará presente el Móvil de Castración , con cirugías programadas y vacunación para mascotas, uno de los servicios más solicitados por las familias lavallinas.

, con cirugías programadas y vacunación para mascotas, uno de los servicios más solicitados por las familias lavallinas. A esto se suma el área de Licencias de Conducir , donde vecinos podrán gestionar o renovar su carnet con turno previo.

, donde vecinos podrán gestionar o renovar su carnet con turno previo. Además, participarán equipos de Desarrollo Económico con entrega de semillas de temporada y asesoramiento para huertas familiares, junto a espacios de comercialización para productores y artesanos locales. Eco canje y acompañamiento social en Lavalle Las jornadas también incluirán acciones de Ambiente y Reciclaje, con puntos de eco canje para recibir materiales reciclables como plástico, cartón y latas.

Por su parte, equipos de Desarrollo Humano y Adulto Mayor brindarán información sobre programas sociales, beneficios y propuestas comunitarias.

Cronograma completo de operativos en Lavalle El Vergel (Zona Sur) – 7 de mayo

– 7 de mayo Jocolí – 14 de mayo

– 14 de mayo Gustavo André – 21 de mayo

– 21 de mayo Colonia Italia (Zona Norte) – 28 de mayo

– 28 de mayo La Bajada – 4 de junio

– 4 de junio La Colmena (Jocolí Viejo) – 11 de junio

– 11 de junio Barrio Andacollo (Tres de Mayo) – 18 de junio image

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