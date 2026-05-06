Lavalle recorrerá los distritos con atención médica, castraciones, eco canje y trámites gratuitos

Por tercer año consecutivo, el Municipio de Lavalle pondrá en marcha el programa “Más Cerca Tuyo”, una iniciativa que acerca servicios esenciales a vecinos de distintos puntos del departamento.
6 de mayo de 2026
“Más Cerca Tuyo” inicia el 7 de mayo en El Vergel y continuará durante mayo y junio en distintos puntos de Lavalle.
Por tercer año consecutivo, el Municipio de Lavalle pondrá en marcha el programa “Más Cerca Tuyo”, una iniciativa que acerca servicios esenciales a vecinos de distintos puntos del departamento.
El puntapié inicial será este 7 de mayo en El Vergel, y luego continuará durante mayo y junio con operativos territoriales en diferentes localidades. En cada visita, la atención comenzará a partir de las 10.00 de la mañana.
Las jornadas también incluirán acciones de Ambiente y Reciclaje, con puntos de eco canje para recibir materiales reciclables como plástico, cartón y latas.
Por su parte, equipos de Desarrollo Humano y Adulto Mayor brindarán información sobre programas sociales, beneficios y propuestas comunitarias.