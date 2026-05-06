6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Lavalle

Lavalle recorrerá los distritos con atención médica, castraciones, eco canje y trámites gratuitos

“Más Cerca Tuyo” inicia el 7 de mayo en El Vergel y continuará durante mayo y junio en distintos puntos de Lavalle.

Móvil sanitaro de Lavalle.

Móvil sanitaro de Lavalle.

Por tercer año consecutivo, el Municipio de Lavalle pondrá en marcha el programa “Más Cerca Tuyo”, una iniciativa que acerca servicios esenciales a vecinos de distintos puntos del departamento.

El puntapié inicial será este 7 de mayo en El Vergel, y luego continuará durante mayo y junio con operativos territoriales en diferentes localidades. En cada visita, la atención comenzará a partir de las 10.00 de la mañana.

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Salud, mascotas, licencias y asesoramiento

  • Entre los principales servicios se destaca el Móvil Sanitario, que ofrecerá atención primaria en enfermería, odontología y obstetricia.
  • También estará presente el Móvil de Castración, con cirugías programadas y vacunación para mascotas, uno de los servicios más solicitados por las familias lavallinas.
  • A esto se suma el área de Licencias de Conducir, donde vecinos podrán gestionar o renovar su carnet con turno previo.
  • Además, participarán equipos de Desarrollo Económico con entrega de semillas de temporada y asesoramiento para huertas familiares, junto a espacios de comercialización para productores y artesanos locales.

Eco canje y acompañamiento social en Lavalle

Las jornadas también incluirán acciones de Ambiente y Reciclaje, con puntos de eco canje para recibir materiales reciclables como plástico, cartón y latas.

Por su parte, equipos de Desarrollo Humano y Adulto Mayor brindarán información sobre programas sociales, beneficios y propuestas comunitarias.

Cronograma completo de operativos en Lavalle

  • El Vergel (Zona Sur) – 7 de mayo
  • Jocolí – 14 de mayo
  • Gustavo André – 21 de mayo
  • Colonia Italia (Zona Norte) – 28 de mayo
  • La Bajada – 4 de junio
  • La Colmena (Jocolí Viejo) – 11 de junio
  • Barrio Andacollo (Tres de Mayo) – 18 de junio
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