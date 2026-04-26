Lavalle impulsó la conservación del águila coronada con actividades educativas

Lavalle llevó adelante la Semana de la Conservación del Águila Coronada , una especie declarada Monumento Natural del departamento, con una agenda de actividades desarrolladas del 21 al 24 de abril en el Museo Histórico y Cultural .

Las jornadas se realizaron en doble turno y contaron con la participación del cuerpo de guardaparques de la Reserva Telteca , junto a instituciones educativas de distintos puntos del departamento.

Un conductor completamente alcoholizado chocó en Lavalle y huyó: una mujer resultó lesionada

La iniciativa tuvo como objetivo promover el conocimiento y la protección del águila coronada , una de las especies más emblemáticas de la región y que se encuentra en peligro crítico de extinción.

En este sentido, las actividades estuvieron dirigidas principalmente a estudiantes , con el propósito de fortalecer la educación ambiental y generar conciencia en las nuevas generaciones.

image

Actividades interactivas para aprender

Durante los encuentros se desarrollaron propuestas bajo la modalidad de estaciones, lo que permitió a los participantes recorrer distintos espacios de aprendizaje.

Entre las actividades se incluyeron charlas informativas sobre la especie, exposiciones fotográficas, proyección de videos, información sobre rescate y rehabilitación de aves y recorridos guiados por el museo.

Además, como cierre de cada jornada, se realizaron juegos didácticos y un espacio de merienda para los grupos visitantes.

image

Participación de escuelas de todo el departamento de Lavalle

La convocatoria reunió a comunidades educativas de diferentes localidades, reflejando una participación amplia y federal dentro del departamento. Participaron instituciones de San Francisco, La Bajada, El Plumero y Tulumaya, con la presencia de escuelas primarias, centros educativos y jardines maternales.

El águila coronada (Buteogallus coronatus) fue declarada Monumento Natural en Lavalle el 22 de abril de 2004, mediante la Declaración Nº 341/04 y ordenanza municipal.

Se trata de un ave rapaz en peligro crítico de extinción, cuyo hábitat clave se encuentra en la zona norte del departamento, especialmente en la Reserva Natural Bosques Telteca.

Concientización como política sostenida

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de concientización ambiental, orientada a educar y sensibilizar sobre la importancia de proteger el patrimonio natural.