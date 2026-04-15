Lavalle realizará la Semana de la Conservación del Águila Coronada

Lavalle llevará adelante la Semana de la Conservación del Águila Coronada , una especie declarada Monumento Natural del departamento , con una serie de actividades que se desarrollarán del 21 al 24 de abril en el Museo Histórico y Cultural .

Las jornadas se realizarán en dos turnos diarios, de 9.00 a 12.30 y de 14.00 a 16.00 horas , y contarán con la participación del cuerpo de guardaparques de la Reserva Telteca. La propuesta está orientada principalmente a estudiantes de distintas escuelas.

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El objetivo de la iniciativa es promover el conocimiento y la protección del águila coronada , una de las especies más emblemáticas de la región y que se encuentra en peligro crítico de extinción. En este sentido, se busca fortalecer la educación ambiental y el compromiso de las nuevas generaciones con el cuidado de la biodiversidad.

Durante los encuentros se desarrollarán distintas actividades bajo la modalidad de estaciones , permitiendo a los participantes recorrer diferentes espacios de aprendizaje. Entre las propuestas se incluyen charlas informativas sobre la especie, una exposición fotográfica, una sala de proyección de videos, información sobre rescate y rehabilitación de aves, y visitas guiadas por el museo.

Como cierre de cada jornada, se realizarán juegos didácticos para reforzar los conocimientos adquiridos, junto a un espacio de merienda para los grupos visitantes.

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El Águila Coronada fue declarado Monumento Natural en Lavalle

Las escuelas interesadas en participar deberán reservar turno a través del correo [email protected] o comunicándose al 261 242 2825.

Cabe recordar que el Águila Coronada (Buteogallus coronatus) fue declarada Monumento Natural en Lavalle el 22 de abril de 2004, mediante la Declaración Nº 341/04 y una ordenanza municipal. Esta medida busca proteger a esta ave rapaz en peligro crítico, siendo Lavalle el primer departamento de Mendoza en avanzar en su preservación.

La zona norte del departamento, particularmente la Reserva Natural Bosques Telteca, constituye un hábitat clave para la especie.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política de concientización ambiental, con el objetivo de educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de preservar el patrimonio natural de la región.