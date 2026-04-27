Lavalle celebrará la Fiesta Patronal de San José Artesano con tres días de fe y tradición

Lavalle se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Patronal de San José Artesano, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo con una nutrida agenda de actividades religiosas, culturales y tradicionales.
Del 1 al 3 de mayo habrá peregrinaciones, misas, destrezas criollas y espectáculos. La celebración abre el calendario de fiestas patronales de Lavalle.
Lavalle se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Patronal de San José Artesano, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo con una nutrida agenda de actividades religiosas, culturales y tradicionales.
La celebración, que convoca a vecinos, peregrinos y fieles de todo el departamento, comenzó con el rezo de la novena como preparación para los días centrales.
El domingo 3 de mayo, la programación comenzará a las 11:00 con una misa, bautismos y destrezas criollas. Más tarde, a las 17:00, se realizará una nueva peregrinación, seguida del tradicional sorteo organizado por la Comisión de la Capilla.
Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad a participar de esta celebración que reúne al pueblo lavallino en honor a San José Artesano, Patrono del trabajo, y que marca el inicio del calendario de fiestas patronales del departamento.