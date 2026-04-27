Lavalle celebrará la Fiesta Patronal de San José Artesano con tres días de fe y tradición

Lavalle celebrará la Fiesta Patronal de San José Artesano.

Por Sitio Andino Departamentales







Lavalle se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Patronal de San José Artesano, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo con una nutrida agenda de actividades religiosas, culturales y tradicionales.

La celebración, que convoca a vecinos, peregrinos y fieles de todo el departamento, comenzó con el rezo de la novena como preparación para los días centrales.

image Una agenda marcada por la fe y la tradición El viernes 1 de mayo , a las 08:00 horas, partirá la peregrinación gaucha desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Por la tarde, a las 19:00 horas, se realizará el rezo de la novena, mientras que a las 20:00 horas tendrá lugar la misa seguida de una procesión de antorchas.

, a las 08:00 horas, partirá la peregrinación gaucha desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Por la tarde, a las 19:00 horas, se realizará el rezo de la novena, mientras que a las 20:00 horas tendrá lugar la misa seguida de una procesión de antorchas. El sábado 2 de mayo, a las 16:00 horas, se espera la llegada de la peregrinación gaucha. Luego, a las 19:00 horas, será el cierre de la novena y a las 20:00 horas se celebrará la misa. La jornada culminará a las 22:00 horas con un espectáculo artístico abierto a toda la comunidad. image El cierre con actividades para toda la familia en Lavalle El domingo 3 de mayo, la programación comenzará a las 11:00 con una misa, bautismos y destrezas criollas. Más tarde, a las 17:00, se realizará una nueva peregrinación, seguida del tradicional sorteo organizado por la Comisión de la Capilla.

Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad a participar de esta celebración que reúne al pueblo lavallino en honor a San José Artesano, Patrono del trabajo, y que marca el inicio del calendario de fiestas patronales del departamento.

Cronograma de actividades en Lavalle image

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