Lavalle conmemora un nuevo aniversario patrio con una gran fiesta popular en Tres de Mayo

Lavalle festejará el 25 de Mayo en la localidad de Tres de Mayo.

El departamento de Lavalle ya palpita una nueva celebración patria. El próximo lunes 25 de mayo, el distrito de Tres de Mayo será escenario de los festejos oficiales organizados por el municipio, en una jornada que reunirá a autoridades, instituciones educativas, agrupaciones gauchas, artistas locales y vecinos en el Playón Deportivo Municipal .

La actividad comenzará a las 9.30 horas y propone compartir una de las fechas más significativas de la historia argentina, renovando año tras año el valor de la memoria colectiva, la participación ciudadana y la identidad cultural del departamento.

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La jornada comenzará con el tradicional chocolate patrio comunitario . Posteriormente, a las 10.30 horas, se desarrollará e l Desfile Cívico-Militar , del que participarán estudiantes, instituciones locales, agrupaciones y organizaciones del departamento.

Más tarde, a las 11.30 horas, tendrá lugar el acto protocolar , que incluirá el ingreso de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional Argentino y los discursos de autoridades educativas y municipales. Además, habrá intervenciones artísticas a cargo de estudiantes y talleres culturales municipales.

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Peña folclórica y propuestas culturales para toda la familia

Los festejos continuarán desde las 12.30 horas con la tradicional peña folclórica, que contará con la participación del Ballet Municipal de Folclore, además de artistas como Joaquín Aguilar y Melodía Huarpe, junto a talleres municipales.

Durante toda la jornada también habrá stands de artesanos y puestos de comidas típicas, sumando propuestas para disfrutar en familia.

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Una comunidad que también celebra participando

En el marco de los festejos, también se desarrolló el Concurso de Ornamentación en el distrito de Tres de Mayo, una iniciativa que busca promover el trabajo colaborativo y la participación comunitaria.

De esta manera, la localidad se prepara para vivir un nuevo 25 de Mayo con orgullo, tradición y un fuerte sentido de pertenencia.