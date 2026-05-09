Un conductor volcó en Lavalle y terminó gravemente herido

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 03:30, un hombre resultó gravemente herido tras protagonizar un impactante vuelco en Lavalle. El accidente ocurrió en la intersección de calle Dr. Moreno y el puente del arroyo Tulumaya, en la zona de Villa Tulumaya.

Cómo fue el impactante vuelco que dejó a un hombre gravemente herido en Lavalle

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando, por motivos que todavía se investigan, el conductor de un Volkswagen Gol (identificado como G. C., de 39 años) perdió el control del vehículo y terminó volcando dentro de un canal.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre se encontraba solo dentro del automóvil, atrapado en el habitáculo y en aparente estado de shock producto del fuerte impacto.

Minutos más tarde, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima y le diagnosticó politraumatismos graves, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central para recibir atención médica especializada. Debido a su delicado estado de salud, no fue posible realizarle el correspondiente dosaje de alcohol.

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