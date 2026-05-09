9 de mayo de 2026
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Lavalle

Un conductor volcó en Lavalle y terminó gravemente herido

Un hombre resultó gravemente herido tras un impactante vuelco ocurrido durante la madrugada en Lavalle. Conocé todos los detalles.

Un conductor volcó en Lavalle y terminó gravemente herido

Un conductor volcó en Lavalle y terminó gravemente herido

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 03:30, un hombre resultó gravemente herido tras protagonizar un impactante vuelco en Lavalle. El accidente ocurrió en la intersección de calle Dr. Moreno y el puente del arroyo Tulumaya, en la zona de Villa Tulumaya.

Cómo fue el impactante vuelco que dejó a un hombre gravemente herido en Lavalle

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Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando, por motivos que todavía se investigan, el conductor de un Volkswagen Gol (identificado como G. C., de 39 años) perdió el control del vehículo y terminó volcando dentro de un canal.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre se encontraba solo dentro del automóvil, atrapado en el habitáculo y en aparente estado de shock producto del fuerte impacto.

Minutos más tarde, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima y le diagnosticó politraumatismos graves, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central para recibir atención médica especializada. Debido a su delicado estado de salud, no fue posible realizarle el correspondiente dosaje de alcohol.

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