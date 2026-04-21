Trágico accidente vial en Guaymallén con un motociclista muerto

Un hombre de 35 años de edad falleció trágicamente esta madrugada en un accidente vial , al ser embestido por un auto cuando manejaba su moto por Guaymallén , en tanto que según las primeras pericias el deceso se originó en el acto tras el violento impacto.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 5 de este martes en calle Elpidio González, a metros del cruce con 9 de Julio, en Guaymallén.

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Según lo que trascendió, el hombre fallecido manejaba una moto de baja cilindrada que fue embestida de atrás por un Ford Focus gris que conducía un joven de 27 años, el cual fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Según las primeras pericias realizadas por el personal de Policía Científica, la moto circulaba por calle Elpidio González de oeste a este y al llegar al cruce con 9 de Julio frenó, siendo colisionado de atrás por un Ford Focus gris , dominio IXU995.

El impacto fue tan violento que el motociclista fue expulsado varios metros y al caer al asfalto sufrió heridas de suma gravedad que le provocaron la muerte casi en el acto, dijeron los peritos.

Además, la moto quedó incrustada en el capot del coche. En ese lugar trabajaron durante varios minutos los peritos.

En la escena estuvieron presentes también efectivos de la Comisaría 44 de Guaymallén y Tránsito Municipal. Ahora la justicia investiga la causa del siniestro vial.