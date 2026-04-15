15 de abril de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Borracho protagonizó una riña en Malargüe y terminó detenido acusado de acosar a una menor

Fue trasladado a la Comisaría 24 Malargüe, e imputado por el Artículo 82 del Código Contravencional, por conductas inapropiadas hacia una joven de 13 años.

Efectivos de la Comisaría 24 Malargüe de la&nbsp; Policía de Mendoza aprehendieron a supuesto acosador.

Efectivos de la Comisaría 24 Malargüe de la  Policía de Mendoza aprehendieron a supuesto acosador.

 Por Claudio Altamirano

Según pudo averiguar SITIO ANDINO, un confuso episodio ocurrido el domingo por la tarde, en pleno centro de Malargüe, terminó con un hombre aprehendido tras protagonizar una riña y ser acusado de acosar a una menor. El sujeto presentaba un elevado estado de ebriedad, lo que agravó su situación.

El hecho se registró minutos después de las 19 en inmediaciones del Reloj del Cincuentenario, en la intersección de las avenidas San Martín y General Roca, uno de los puntos más transitados de la ciudad. Allí, un hombre de aproximadamente 29 años fue interceptado por el padre de una menor, quien lo increpó tras advertir una presunta situación de acoso hacia su hija.

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Actuaciones de la Policía y la Justica de Malargüe

De acuerdo a testimonios recabados en el lugar por efectivos policiales, la discusión escaló rápidamente a una gresca, generando momentos de tensión entre los presentes. Pese a la violencia del cruce, no se reportaron personas con lesiones de gravedad, aunque la escena causó sorpresa entre vecinos y transeúntes que circulaban por la zona.

En primera instancia intervino personal de la Policía de Mendoza, que logró controlar la situación y reducir al individuo. Posteriormente, tomó intervención la Justicia Contravencional, que dispuso el traslado del sujeto a la Comisaría 24 de Malargüe, donde quedó alojado mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

La jueza Contravencional María Paz Zabalegui, imputó al hombre en el marco del Artículo 82 del Código Contravencional de Mendoza, normativa que sanciona conductas vinculadas a ofensas al pudor o al decoro personal, contemplando distintas medidas según la gravedad del caso.

Fuentes consultadas indicaron que el aprehendido no sería oriundo del departamento, y que podría tratarse de un trabajador temporario. Además, los estudios de alcoholemia practicados arrojaron un resultado superior a los 2 gramos de alcohol en sangre, un dato que complica aún más su situación procesal.

En tanto, la causa continúa en etapa de instrucción y se prevé que en las próximas horas todos los involucrados sean citados a declarar en sede judicial.

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