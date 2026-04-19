Peligro en Alta Montaña: chocó contra una vaca suelta en una ruta de Malargüe

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en la Ruta Provincial 222, en zona de alta montaña de Malargüe, dejó como saldo importantes daños materiales tras la colisión de una camioneta contra un animal vacuno que se cruzó de forma imprevista.
De acuerdo a la información oficial, el siniestro vial se registró alrededor de las 22 a la altura del kilómetro 30, en cercanías de la localidad de Los Molles, un sector con importante circulación vehicular, y en esta época del año, con frecuente presencia de ganado por arreos de veranada.
El protagonista del hecho fue un hombre de 52 años, quien circulaba a bordo de una camioneta por la mencionada traza provincial cuando, de manera repentina, un vacuno irrumpió sobre la calzada. Pese a la maniobra del conductor, el impacto resultó inevitable debido a la corta distancia de reacción.
Como consecuencia del choque, el rodado sufrió importantes daños en la parte frontal, evidenciando la violencia del impacto. En tanto, el animal murió en el lugar, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica.
A raíz del siniestro, personal de la Policía de Mendoza se hizo presente en el lugar para asistir al conductor, quien afortunadamente no presentó lesiones de gravedad, y para ordenar la circulación vehicular en la zona, evitando mayores inconvenientes.
Asimismo, se iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de determinar responsabilidades, especialmente en lo que respecta a la presencia del animal suelto en la vía pública, una problemática recurrente en rutas de la región.
Este tipo de episodios vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar controles y la necesidad de realizar manejo defensivo y preventivo en sectores de alta montaña, donde la circulación nocturna y la presencia de fauna o ganado representan un riesgo constante para los conductores que transitan por estas rutas.